En el Día Mundial de la Radio reflexiona Mario Goldman

El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. La idea nació del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, que en enero de 2008 solicitó la instauración de esta celebración al Director General de la UNESCO.

En noviembre de 2011 la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio a propuesta formal del Gobierno de España.

Lo hizo para el 13 de febrero, fecha en la que en 1946 se creó la radio de las Naciones Unidas.

“Existen dos realidades de la radio hoy en nuestro país las radios de la capital y las del Interior las radios de la capital siempre cuentan con el apoyo de las instituciones públicas que son el sostén de muchos medios, y las del interior que apuro pulmón y amor por la radio se las lleva delante, ya que las radios del interior siempre están olvidadas para esas instituciones” – manifestó el locutor y empresario Mario Goldman.

Goldman sostiene que “Aquí se hace lo que se puede y se trata de tener el medio al aire a toda costa pero se hace muy difícil, cuesta mucho .

Los directores de los medios y sus publicistas comienzan la campaña de bajar sus precios para poder solventar gastos que de por si son varios.

En pocas palabras hoy tener un medio de comunicación como la radio es todo un sacrificio.

El país pasa por una mal momento y no es fácil, los que trabajamos con la voz lo notamos ya que al no haber demanda en los distintos comercios no trabajamos y es una cadena muy simple; el comercio no vende, lo primero que hace es sacar la publicidad de la radio siempre pensando que hacer publicidad es un gasto cuando en realidad es interior por que si no hay ofertas el consumidor no sabe y así es este eslabón.

Para mejorar tendría que cambiar la mala situación por la que atraviesa el país y por supuesto que las radios deberían mejorar sus contenidos por que no todo pasa por que las empresas no apoyen, aveces los contenidos no son buenos, estamos acostumbrados a hacer radio de la manera fácil, leer mensajes pasar música leer las noticias del diario, hace falta producción y eso lleva un costo y volvemos al principio de la cadena”.

La radio nos informa, transforma y une.

Reúne a comunidades de todas las profesiones y condiciones sociales para promover un diálogo constructivo para el desarrollo. Más concretamente, la radio es el medio ideal para pedir que se apacigüen y contrarresten la violencia y los conflictos, en particular en zonas remotas, que están potencialmente más expuestas a esas realidades.

Sobre esta base, el tema del Día Mundial de la Radio 2019 es “Diálogo, tolerancia y paz”.

Al proporcionar una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad, como la migración o la violencia contra las mujeres, la radio puede ayudar a sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas. La radio también puede ayudar a difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes, como el derecho a la educación y a la salud para todos.

Mediante las celebraciones del Día Mundial de la Radio en todo el mundo, la UNESCO promoverá la igualdad de género a través de: la concientización de los propietarios de las estaciones de radio, ejecutivos, periodistas y gobiernos para desarrollar políticas y estrategias en materia de género para la radio.

La eliminación de los estereotipos y la promoción de la representación multidimensional en la radio.

Durante varios años, a partir de 1894, el inventor italiano Guglielmo Marconi construyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica comercialmente exitoso basado en ondas hertzianas transportadas por el aire (transmisión por radio).

Marconi demostró la aplicación de la radio en comunicaciones militares y marinas e inició una empresa para el desarrollo y la propagación de servicios y equipos de comunicación por radio.

HISTORIA DE LA RADIOFONÍA

En algunos sitios se atribuye a Tesla la invención de la radio indicando que esta le fue usurpada por Marconi3 y citando para ello un fallo de la Corte Suprema de EE. UU de 1943. Sin embargo, dicha resolución5 fue motivada por el contencioso que la Marconi Wireless Tel. Co. emprendió contra el Gobierno de EE UU por el uso en equipos de trasmisión del Ejercito del de EE. UU. construidos sin pagar los derechos de patente a la Marconi Co. En la sentencia se establece una compensación gubernamental para el uso de patentes, principalmente durante la Primera Guerra Mundial, no las patentes originales que cubren la transmisión y recepción de radio, sino las que cubren mejoras posteriores. Una de estas mejoras fue el uso de una configuración de transformador ajustable de «cuatro circuitos» para transmisión y recepción de radio.

Y en este asunto, la contraparte estadounidense de la patente de sintonización británica original de los «cuatro sietes» de Marconi fue de hecho invalidada. Pero, en lugar de darle prioridad a Tesla, el tribunal en realidad confirmó un fallo de la corte inferior de 1935 que el trabajo anterior de Oliver Lodge -y especialmente el de John Stone Stone- tenía prioridad. La decisión de la Corte no anuló las patentes originales de Marconi ni su reputación como la primera persona en desarrollar comunicación radiotelegráfica práctica. Simplemente dijo que la adopción de transformadores ajustables en los circuitos de transmisión y recepción, que fue una mejora de la invención inicial, fue totalmente anticipada por las patentes otorgadas a Oliver Lodge y John Stone Stone. La sentencia no entró en determinar «quién inventó la radio»