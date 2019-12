Tiene 91 años de edad y una memoria asombrosamente lúcida que va exhibiendo durante el diálogo con EL PUEBLO, al tiempo que despliega varias carpetas con materiales fotográficos, recortes de prensa de distintos años, documentos, etc. Nos referimos a Hugo Ibarra, el hombre que, nada menos, conformó el primer plantel de guardavidas que tuvo Salto para sus playas.

Ibarra es salteño, pero en el año 1957 se encontraba en Montevideo. El 2 de diciembre de ese año vuelve a Salto y comienza a dictar clases de natación en el Club Remeros. Inmediatamente es convocado por el entonces Intendente de Salto, Juan Carlos Roca, para la tarea de conformar un grupo de guardavidas para Las Cavas, pasando entonces a ser funcionario municipal. Organizó un llamado al que se inscribieron 72 interesados, con los que debía armar un plantel de 12. Se diseñó una prueba teórica y práctica de mucha exigencia, que fue aplicada (para que no se pensara en “acomodos”, dijo) por un jurado conformado por personas externas a la Intendencia: el médico Alberto I. Gelpi, la profesora Griselda Couto de Banfi (Directora de Plaza de Deportes) y Nelson Feijó (Jefe de Bomberos). Hasta ese momento todo era muy precario e improvisado. “Como guardavidas actuaban algunos señores ya mayores en botes y sin formación específica, en vez de boyas había latitas de aceite…todas cosas que pude ir mejorando”, comentó Ibarra. Dijo además que “para este trabajo busqué y tuve mucho apoyo de pescadores viejos, porque yo había trabajado en barcos mercantes y entonces conocía mucho el río hacia el sur, pero no tanto hacia el norte, y ellos me ayudaron en eso”. Más adelante en el tiempo, ya con Amando Barbieri como Intendente, se enviaron guardavidas a Salto Chico (que “en ese tiempo era aún una playa menor -dijo–, no como Las Cavas que era la vedette del momento”,) Daymán, Arapey y Parque José Luis. Pero además, en la playa Ibarra se dedicaba a dictar clases de natación (“de donde salieron grandes nadadores, como Squillace -padre del Dr. Enzo Squillace- y Lito Da Cruz”), de trampolín, otros deportes, y a la formación de futuros guardavidas para quienes quisieran acercarse a participar. Los años 70 también marcaron un mojón importante en la vida de Ibarra, con Néstor Minutti como Intendente y Eduardo Minutti como contador trabajó muy bien, relata el entrevistado. Fue en ese tiempo que también lo convocaron para realizar tareas en Salto Grande. Ante el fallecimiento de Néstor Minutti, Ibarra continuó trabajando en buena relación con quien asumió el cargo, el Cnel. Guillermo De Nava. Por otra parte, narra Hugo Ibarra que durante la tan mentada creciente del 59, fue quien estuvo al frente de los trabajos que realizaba la Intendencia, “yo me ocupaba desde calle Artigas hacia el norte; y hacia el sur se ocupaba el Jefe de Bomberos, Feijó… En una época donde se contaba con muy pocos camiones y donde lo peor no era tanto la subida del río sino las enchorradas, que en 20 minutos tapaban todo”, expresó.

Actualmente, Ibarra sigue trabajando fuertemente para mejorar la calidad de vida de distintos barrios: Independencia, San José, Fátima, entre otros, siempre luchando por mejorar servicios como transporte, alumbrado, tuberías para saneamiento, etc., ayudando incluso a conformar cooperativas de viviendas. “Quiero que los barrios sean verdaderos barrios y no se conviertan en asentamientos”, sostuvo enfáticamente.

DOS ANÉCDOTAS

Compartió dos anécdotas importantes, guardándose varias más para una próxima entrevista. La primera tiene que ver con “un famoso pozo que se decía que había en la zona de Salto Chico, se decía que hacía desaparecer gente y muchos se ahogaban…En la bajante del río de 1961 se pudo ver que era un desnivel que provocaba una vertiente, entonces le dije al Intendente Ramón Vinci que yo lo iba a solucionar. ¿Qué vas a hacer?, me dijo Vinci; le contesté: preciso un camión con piedras y otro con pedregullo que sacamos de la costa mismo. Me mandó dos capataces, Vega y Meirelles y tapamos el famoso pozo, hasta hoy en día”.

La otra anécdota es trágica y data del año 1960: “Yo estaba en Las Cavas; teníamos señales, por ejemplo si veía que la chalana de Salto Chico salía hacia el medio del río era porque pasaba algo grave. En eso veo la chalana atravesando el río y mucha gente aglomerada en San Carlos (Concordia)… y fuimos. Tres integrantes de la conocida familia Modernel, conocida por su empresa de Cambio, se habían ahogado y nuestro equipo de guardavidas logró rescatar a dos más, a uno lo rescató Pintos y al otro el Mayor Vigo. Incluso nos quisieron hacer un homenaje en la Junta Departamental, pero no aceptamos, porque lo que hicimos era nada más que nuestra función”.

ACTUALIDAD

Sobre aspectos vinculados a la situación actual de los guardavidas municipales, como si su número y capacitación son los adecuados, Ibarra prefirió no opinar, como tampoco profundizar sobre cómo ve nuestras playas actualmente, sólo se limitó a reflexionar categóricamente que la erosión y otros asuntos han hecho que “hoy en día en Salto no tengamos playas”. J.P.