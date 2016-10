El joven Ignacio Gaite recientemente participó en el Encuentro de Arte y Juventud llevado a cabo este año en el departamento de Treinta y Tres. El encuentro se llevó a cabo el pasado fin de semana y nucleó a jóvenes artistas de los 19 departamentos que presentaron diversas propuestas artísticas. Gaite allí presentó su último cortometraje intitulado “Al medio”.

“Viajamos con nuestro corto que no lo hicimos para el encuentro específicamente pero estaba dentro de nuestras posibilidades entrar y aprovechar los talleres que se dictaban relacionados al arte” – señaló el joven cineasta.

El joven Gaite contó que viajaron con el cortometraje también para aprovechar los talleres que se dictaron relacionados con dicho arte.

El cortometraje surgió de una idea suya y luego se adhirió un compañero – Lorenzo Benítez – que participó como actor.

“En la etapa de rodaje se sumó otro amigo que se encargó de la banda sonora. Si bien cada uno desarrolló su área, cada uno aportó en el rol de su compañero, lo que sumó en la visión del trabajo.

Si bien en mis otros cortos participaban actores, pero era medio relativo el trabajo de detrás de cámara, lo llevaba solo y era difícil, pero ahora muy contento que este equipo que se generó de la forma más inesperada y sin buscarse, genero este cortometraje y fue un trabajo colectivo… reitero que más allá que cada uno cumpla un rol especiífico, el actor Federico Santurio no había tenido experiencia en el tema audiovisual”.

“AL MEDIO”

El cortometraje trata la historia de un hombre que vive sólo y sufre una gran obsesión con que las cosas sean precisamente al medio, desde el agua de un vaso que esté justo en el medio, las ventanas de la casa que estén cerradas a la mitad y todo tiene que estar al medio para estar en equipo.

Vale recordar que el Encuentro de Arte y Juventud es organizado por el área de Ciudadanía Cultural de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, y cuenta con el apoyo de la Intendencia del departamento en donde se realice. En cada período a inscripciones son unos 3.000 jóvenes los que se postulan con propuestas de toda índole y pertenecientes a distintos puntos del país. Seleccionando aproximadamente 1.500 jóvenes para participar del encuentro con sus producciones artísticas en las más variadas disciplinas y accediendo a instancias de formación donde comparten sus experiencias e inquietudes con otros jóvenes, mientras encuentran un espacio para la recreación y el disfrute. Arte y Juventud ha recorrido los departamentos de Río Negro, Rocha, Maldonado, Artigas, Tacuarembó, Salto, Soriano, Colonia, reuniendo en total a más de diez mil jóvenes de todo el país.

Es requisito excluyente para participar la presentación de propuestas artísticas realizadas por jóvenes de entre 14 y 29 años que estén vinculadas a las siguientes disciplinas: teatro, danza, música, audiovisuales, artes visuales, letras, carnaval, arte circenses y otras que se deseen proponer. Asimismo, cada grupo deberá contar con al menos un integrante mayor de 18 años o de lo contrario, participar con un referente de grupo (en calidad de educador o acompañante), que sea mayor de edad. Cabe señalar que los grupos podrán incorporar personas menores o mayores del rango etario esperado, siempre que las excepciones no superen el 30% de sus integrantes.