Ignacio Gaite – joven salteño exitoso en la producción y creación audiovisual cerró el pasado año con grandes logros y hoy se orienta hacia nuevos proyectos.

«Ha sido un gran año respecto a mis producciones… un año en donde incursioné en las series para plataformas web (en la actualidad se encuentra en pleno diseño).

Gaite asegura que recibió el nuevo año trabajando en Punta del Este para un reality show de Palmhouse, con la productora Press Pop de Miami Miami, encabezada por Rodrigo Díaz.

«Desde este lugar pude trabajar con diferentes actrices y modelos del medio como Geraldine Bazan que es una actriz, modelo y presentadora mexicana, Mara Roldán que es una gran modelo colombiana, también Fernanda Sosa que es una destacada modelo salteña y mi tarea consistió en realizar diferentes tipos de contenido no solamente audiovisual sino también fotográfico para reality show y para redes sociales» – sostiene.

Estas nuevas experiencias y repercusiones positivas para Ignacio Gaite le significa la apertura hacia nuevas puertas en el mercado audiovisual no solo nacional sino internacional

En la actualidad se encuentra retomando producciones que comenzó anterior a este proyecto de carácter internacional, producciones que se llevarán a cabo en la ciudad de Salto.

«Apuesto mucho a mi ciudad, creo que los que estamos en el rubro nos debemos estar constantemente generando espacios de oportunidad para muchas personas que aman y gozan de actuar o filmar y no encuentran el lugar para desarrollarse».

Quinta Pata es una productora fundada por Ignacio Gaite en el año 2015 dedicada a generar contenido audiovisual para diferentes medios. La creatividad y eficiencia son nuestros ejes de trabajo en toda pieza audiovisual que generamos. Escuchamos los intereses buscados de nuestros clientes a través de nuestro servicio y nos satisface llegar a un producto audiovisual que supere sus expectativas

IGNACIO GAITE: SU CARRERA

Ignacio Gaite nació en Salto en el año 1998, es estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad de Montevideo (UM).

A sus 14 años manifestó su interés por realizaciones audiovisuales desde entonces genera piezas audiovisuales, tanto como su primer cortometraje de ficción «Una de tantas» el cual obtuvo mención especial. «A la ciudad» cortometraje de ficción galardonado con el premio de mejor ficción, también se destacó su cortometraje «Globo» y «la cinta» participando en el festival de cine de Rio de Janeiro. En 2014 experimenta en el mundo documental con su cortometraje «Entretelones» el cual llego al Festival Internacional Cinematográfico del Uruguay.

El mismo año comienzan sus trabajos en el canal de televisión local de la ciudad de Salto como editor y camarógrafo. Luego, incursiona en la publicidad a través de piezas audiovisuales, especialmente para redes sociales. También se destaca su labor como tallerista de realización en el marco de proyectos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en escuelas y liceos de Uruguay. A partir del año 2017 incursiona en el mundo de la moda realizando fashion film para agencias de modelos nacionales e internacionales. Paralelamente por la línea de su formación desde el año 2012 realiza cursos de realización audiovisual y de guión, dictados por Daniela Esperanza, Inés Bortagaray, Alicia Cano, entre otros destacados del rubro, en 2017 inicia sus estudios de comunicación audiovisual en la Universidad de Montevideo.

Actualmente se encuentra realizando series de ficción para plataformas web en 2019 «Notera».

Carmela Amorím nació en Montevideo, Uruguay en 1998, actualmente es estudiante en la Licenciatura de Lenguajes y Medios Audiovisuales en la Universidad de la República.

Desde sus primeros años mostró interés en las artes, gran pasión por todas las áreas; rodeada de familiares artistas, sus inquietudes nacen acompañadas de la sensibilidad visual y musical, pero del inicio se desarrolló principalmente en la música y el canto, siendo esa última su mayor pasión, a los 6 años aprendió a tocar la guitarra de manera autónoma y con el paso del tiempo aprende a tocar variados instrumentos como el piano, percusión y ukelele.

Su gusto por el audiovisual lo descubre en el liceo, encontrando un nuevo mundo artístico en el que luego decidirá incursionarse en estudios terciarios.

En el año 2018 gana el tercer premio en el concurso «Hacé Cine» de la Escuela de Cine con su cortometraje «No te da para nada».

En el año 2018 comienza la carrera de «Cine» en la Universidad de Bellas Artes, este año concluyendo 2do año, participando (como premisa final) en los rodajes de tres cortometrajes, con los roles de Directora, Continuista y Eléctrico.

Actualmente realiza y pre produce series de ficción, ya al aire la miniserie web «Notera».