El pasado martes en la mañana, el personal de La Invencible y quienes transitaban por el lugar, así como su principal, Gonzalo Pérez, no ocultaban la alegría de tener la visita de Ignacio Otero, campeón en uno de los festivales más importantes no sólo de Argentina sino de la región, como es Jesús María. “¿Qué te parece?, ¡es todo una figura! ¡Es el primer campeón uruguayo en basto en Jesús María!”, comentaba Pérez. La empresa, referente en el país en indumentaria de campo, con dos locales en Salto, será quien auspicie a Otero en todos los festivales en los que participe este año. Explicó Pérez que “el vínculo surge a través de un amigo de Ombúes de Lavalle que conoce a Ignacio, entonces surgió la idea y el contacto, venimos hablando desde hace más o menos un mes. Nosotros siempre apoyando la tradición a través de nuestras prendas, y fue así que hoy Ignacio se vino para Salto a ajustar detalles del contrato para que la empresa sea la que lo vista en este año que empieza, que use nuestras prendas”. Agregó que la empresa “está muy fuertes en Uruguay, el 100% de las partes de abajo se confeccionan en Salto y estamos importando de China, Brasil y Argentina”.

El jinete Ignacio Otero, de 31 años, oriundo de Sarandí del Yi y radicado actualmente en Dolores, con mucha alegría y entusiasmo dijo a EL PUEBLO que “la idea de La Invencible surge porque en este momento el título que obtuve en Jesús María es muy importante, entonces me hicieron la propuesta de representar la marca dentro y fuera del país y me pareció una cosa muy buena, tanto para mí como para el mercado de las jineteadas, porque la verdad que hoy en día no tenemos mucha ayuda económica. Hallo que es una muy buena marca, tiene mucha salida como vestimenta y me va a ayudar mucho”. Sucede que después del triunfo, todo cambió para él: “nada es igual después de haber ganado en Jesús María -dice Ignacio-, yo llego a una fiesta y la gente me ubica como el campeón, quiere sacarse fotos y eso es muy lindo, esa atención que te brinda la gente es algo muy lindo”.

Para estar bien vestido en todos los festivales

“Voy a usar esta ropa en todos los festivales que vaya este año, como Minas de Abril, el Prado, los de la Argentina y distintos lados. Tengo una agenda preparada con diecisiete montas especiales, eso ya está agendado para distintos lados del país y Argentina”, comentó Otero, y confesó que contar con el auspicio de una marca para la vestimenta y más aún, una del prestigio de La Invencible, no se le había ocurrido nunca, no lo había siquiera imaginado. “La verdad que es hasta raro, porque era una cosa que uno la veía solamente como todo ciudadano común, como una marca que compraba. Hace un tiempo que yo usaba la ropa de La Invencible porque es la que mejor me calzaba, porque soy chico y en general me cuesta encontrar ropa que me quede bien, pero nunca se me había pasado por la cabeza contar con el auspicio. Hoy se dio la oportunidad de representar la firma y bienvenido sea”.

Otero es de los que sostiene que en cada festival el jinete debe lucir sus mejores prendas. Aunque dice que “tengo amigos que optan por usar ropa de trabajo”, entiende que “uno va a dar un espectáculo y tiene que presentarse de la mejor manera en el ruedo, porque es el punto visible”. Por lo tanto, a partir de ahora esto mejorará considerablemente para él, ya que hasta el momento eran gastos que se sustentaban “a pulmón, a sueldo, a veces tenés la suerte de entrar entre los premios, pero si no, es todo pérdida, uno lo hace por un hobbie, ya en la Argentina es otro mercado; así que esto es muy bueno para mí, porque yo siempre trato de vestirme bien y a veces sucede que se rompe la camisa por ejemplo y estamos hablando de mucha plata para un empleo rural”. En cuanto a su trabajo, cuenta que “hasta el festival (Jesús María) estaba trabajando en un feedlot, un encierro de ganado, pero ahora por este título y lo que significa tuve que abandonar, pero siempre trato de hacer alguna changa durante la semana, siempre con tareas vinculadas al campo aunque mi oficio, al menos lo que más tiempo le dediqué, es la carpintería de muebles, hasta los 22 años, y ahí me decidí por esto”.

La vigencia de las tradiciones de campo

En cuanto a la vigencia de la tradición del país a través de la vestimenta, Gonzalo Pérez dijo que “hay mucha gente joven con muchas ganas, quizás en Salto falta un poco de organización, en otros lados como Paysandú se ve más, pero en Salto hay gente, aunque tal vez falte un poco de apoyo y organización”. En tanto Otero entiende que la tradición se mantiene fuerte incluso en la juventud y reflexionó: “además soy de los que opino que esto aparte de ser algo importante para mí es algo importante para la juventud también, hoy le van a prestar más interés a las clasificatorias para Jesús María, van a ver que las puertas se abrieron para bien, antes el festival era nacional, no se daba el premio a los extranjeros, sin embargo hoy yo tengo la suerte de tener el título”. Si bien piensa que aún existe cierta mirada como de inferioridad y subestimación hacia la gente de campo y su trabajo, percibe que eso “ha cambiado, y es un pensamiento equivocado; hoy en día la gente está muy actualizada, ya el gaucho no es el gaucho bruto, para manejar una cosechadora tenés que entender algo de computación, para manejar una fumigadora manejás un monitor, así sea para manejar una tolva, todo ha cambiado mucho, por ejemplo tenés medidores de corriente en el campo que son digitales. A nosotros a veces se nos decía ignorantes porque no se nos daban las oportunidades”.

Total agradecimiento a “La Invencible”

Otero destacó finalmente su agradecimiento, “estoy totalmente agradecido a la empresa La Invencible y a Viera, que fue la persona que me acercó a la empresa.

Yo creo que es algo bueno para mí y para la marca también, porque a ellos también les sirve esto de salir de fronteras. Así que acá estoy para cerrar el contrato y esperemos dejar bien representada la marca por todo lo que ella significa”. .