La Asociación Civil Ambientalista de Salto, comunica detalles del II Foro: “La contaminación del agua y sus efectos sobre la salud”a realizarse el día sábado 13, de 9 a 17 hs, lugar Instituto de Formación Docente de Salto calle Uruguay 335.

PROGRAMA HORA 9

-Acreditaciones y café.

HORA 9 Y 30

-Palabras de apertura a cargo de la Directora del Instituto de Formación Docente Profesora Shirley Ferreira

HORA 9 y 40.

– Proyecto de reconversión del vertedero a cielo abierto de Salto.Ingeniero Agr. Manuel Fructos-División Salud e Higiene de Intendencia Municipal de Salto (5 minutos para preguntas).

HORA 10

Evaluación de la calidad del agua del Arroyo Ceibal de Salto- proyecto Cañadas Urbanas.Dra. Elena Alvareda Migliaro – Departamento de Agua-CENUR Litoral Norte- Sede Salto-UDELAR (5 minutos para preguntas).

Virus gastroentéricos humanos en las aguas ambientales de Uruguay. Dr. Matías Victoria Laboratorio de Virología Molecular. CENUR Litoral Norte sede Salto. UDELAR (5 minutos para preguntas).

Evaluación de la contaminación bacteriana como indicador de la contaminación viral en las aguas subterráneas del cinturón hortifrutícola de Salto. Dr. Matías Victoria.

Laboratorio de Virología Molecular. CENUR.Litoral Norte Sede Salto. UDELAR.

Dra. Elena Alvareda Migliario – Departamento del Agua –CENUR Litoral norte sede Salto. UDELAR (5 minutos para preguntas).

HORA 11

Evaluación de los potenciales impactos ambientales del uso de agroquímicos en la cuenca del embalse de Salto Grande. ING-AGR. (MSC) Alexandra Bozzo

Facultad de Agronomía. CENUR Litoral Norte Sede Salto.UDELAR (5 minutos para preguntas).

Impacto de los plaguicidas utilizados en el cinturón hortifrutícola de Salto en la población expuesta. Ing. Agr. Alexandra Bozzo .Facultad de Agronomía. CENUR Litoral Norte Sede Salto.UDELAR (5 minutos para preguntas).

HORA 12 – Corte para un lunch.

HORA 13 – Visionado corto ;”Viaje a los pueblos fumigados” de Pino Solanas – Intercambio de ideas.

HORA 14 – Martín Dahuc – Agroquímicos en Argentina. Gualeguaychú-Entre Ríos.

-Algunas experiencias de vivencias con los efectos de agroquímicos.

_Intercambio de ideas (5minutos).

HORA 15 - Análisis de informe oficial sobre derrame de lodos de perforación en cerro de Chaga – Salto – Mtra Adriana Carabajal Conti. Asociación Civil Ambientalista de Salto (5 minutos de preguntas).

HORA 16 – Cierre3. Conclusiones. Proyecciones para el año 2019 – Merienda.

DOCUMENTAL “VIAJE A LOS PUEBLOS FUMIGADOS”

Se trata de un documental que refleja la problemática de la fumigación y la contaminación por agrotóxicos en la República Argentina. Un viaje de investigación del autor por siete provincias argentinas sobre las secuelas sociales y ambientales que dejó el modelo transgénico con agrotóxicos.

Argentina fue considerada uno de los graneros del mundo y producía en suelos y pasturas naturales.

Hoy, para lograr mayor volumen exportador, produce granos, carnes y alimentos con agrotóxicos y sustancias químicas.

La mayor rentabilidad del agro se esta haciendo a costa de la deforestación, el monocultivo, la destrucción del suelo, inundaciones y éxodos rurales.

La contaminación que produce el glifosato y las fumigaciones multiplica los casos de cáncer y malformaciones.

El impacto y consecuencias de la polución del agua es difícil de exagerar en los tiempos que corren. No en vano, un agua contaminada supone serios problemas a nivel ambiental y con respecto a la salubridad, derivando en problemas de salud pública y/o en daños de los ecosistemas.

Los ecosistemas pueden ser de muy distinto tipo y de sus características y aspectos más o menos valiosos dependerán también sus consecuencias. No solo desde un punto de vista biológico, entre otras cuestiones en cuanto a su importancia como enclaves de especial riqueza por su biodiversidad única, sino también en lo que respecta a su utilidad en relación a actividades humanas que pueden ser de recreo o para su explotación.

Igualmente, la degradación del agua tiene consecuencias de distinta gravedad económica, que pueden afectar a comunidades locales, mermando o incluso acabando con fuentes de recursos esenciales para economías de supervivencia o de cualquier otro tipo.

Tras esta breve introducción, veamos algunos detalles de estos problemas o, lo que es lo mismo, consecuencias de distinto tipo provocadas por la contaminación del agua.

Aunque el panorama que dibujemos no será completo, puesto que se trata de un tema muy amplio, probablemente bastará para concienciarnos sobre la importancia de un uso sostenible de los recursos, en especial el agua, el más valioso del planeta.

No en vano, la contaminación de los medios acuáticos suele deberse, en la gran mayoría de los casos, a las actividades humanas, provocando desequilibrios ambientales que acaban ocasionando nefastas consecuencias.

Las fuentes de contaminación que afectan a la calidad del agua, en efecto, pueden provenir de la misma naturaleza.

En ocasiones de forma espontánea, como ocurre con la presencia de mercurio en los peces, aunque no siempre.

De hecho, también puede llegar a través de la contaminación industrial atmosférica, acumulándose en ríos y océanos.

Es el mercurio metílico que puede ser dañino para las personas, al tratarse de un metal pesado que entra en la cadena trófica, puesto que los peces los absorben al alimentarse en dichas aguas.