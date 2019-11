La Asociación Civil Ambientalista de Salto está organizando para el sábado 7 de diciembre – en el local del Instituto de Formación Docente de Salto su III Foro Regional donde se abordará la temática “Otro modelo productivo es posible: “Agroecología y Desarrollo Sustentable” de 8 .30 a 13.00 horas

Habrá expositores nacionales y locales.Pastoreo Racional- método Voisin. Manejo de pastizales.

La producción agroecológica de alimentos. Algunas experiencias. Banco de Semillas Criollas.

Dicho foro será abierto a todo público. Inscripciones abiertas, favor confirmar asistencia.

Correo: acasalto5@gmail.com / adrianaconti5@gmail.com .Teléfono 091 265 103.

Las últimas crisis internacionales –cuyos ejes principales e interrelacionados fueron el cambio climático, la producción de alimentos, la escasez de fuentes de energía y la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos–, han obligado a redirigir la mirada hacia los elementos más básicos de la producción y la reproducción de las sociedades.

Los ecosistemas, su conservación y restauración; los sistemas alimentarios, su seguridad y soberanía; las fuentes de energía, su limpieza y sostenibilidad; el sistema económico, su equidad y viabilidad, vuelven pues a ser temas centrales en las discusiones sobre los Modelos de Desarrollo de inicios del siglo XXI.

Por lo que es muy importante profundizar en la discusión –entre todas las disciplinas, sociales, médicas, agrícolas, químicas– sobre la gravedad del estado en que se encuentra nuestro país en políticas de desarrollo agrario. Desde la década del setenta del siglo pasado, se ha modificado sustancialmente el panorama agrícola, principalmente el de la producción, desde la incorporación de semillas híbridas hasta los transgénicos, pasando por el uso intensivo de agrotóxicos para los diferentes cultivos de agroexportación, algodón, tabaco, oleaginosas.

La presencia de corporaciones transnacionales en el país modificó el mapa de concentración del capital en el rubro agrícola, incorporando los avances tecnológicos importados directamente desde la metrópolis. Por lo mencionado, este material busca poner a discusión este tema de vi sustentabilidad es un concepto que resume los esfuerzos para lograr el desarrollo, productividad y utilidad social a largo plazo plantea que «existen dos paradigmas antagónicos: el del mundo vacío, basado en un enfoque económico centrado en la eficiencia, y el del mundo lleno, basado en un enfoque ecológico y centrado en la intensidad de uso de los recursos». Se plantea un equilibrio entre los dos paradigmas, el del consumo excesivo (ambientalmente no sustentable) dentro de la esfera del dominio humano, y dentro de la esfera de la regulación ambiental, la lucha contra la pobreza (socialmente no sustentable).

El fin último y primordial de la sustentabilidad consiste en encontrar formas en que la especie humana pueda vivir en este planeta indefinidamente, sin comprometer su futuro; dada la capacidad de nuestra especie de modificar conscientemente algunos elementos de la interacción con el ambiente. Es sobre estas decisiones de manejo y sus consecuencias que se puede fundamentar el balance sociedad-naturaleza.

El amplio abanico de problemáticas ambientales, económico-sociales y políticas ha trascendido de una escala local a una escala global.

Esta situación conlleva el concebir nuevas estructuras, mecanismos de toma de decisiones y una nueva visión filosófica capaz de entender partes y sistemas de un mundo culturalmente rico y cada vez más complejo, en el cual «se requiere la acción plausible y urgente del fomento a la acción colectiva», el enlace con los sistemas ecológicos del planeta, la identidad individual, el respeto, la justicia social y la paz.

La transición a un modo de vida más sustentable necesita un cambio significativo en la forma en que los problemas son percibidos, definidos y resueltos, basada en una perspectiva de sistemas abiertos, en la que tanto los problemas como las soluciones se manejen holísticamente. De ahí que resulte fundamental el enfoque multidisciplinario de los sistemas adaptativos complejos (SAC), dado que son multidimensionales, dinámicos y evolutivos.

La sustentabilidad de la especie humana sólo puede ser definida en última instancia en relación con el nivel de la interacción entre el complejo total de los sistemas humanos y los sistemas ambientales directamente implicados, por lo que «el estudio de la sustentabilidad requiere un entendimiento de los sistemas, en particular de los sistemas humanos y ambientales.

Tal interés para la población general.

El cual tiene dos apartados de fácil comprensión.

El posterior desarrollo humano será alcanzado por medio del debilitamiento de la perspectiva mecanicista, sin tiranía y destrucción de la libertad, por medio de la base filosófica más amplia. Acierto, error, verdad y justicia serán más difíciles de delinear y argumentar en un mundo culturalmente más diverso.

Bajo el enfoque de sistemas, la cuestión es ¿Qué tanto podemos emplear nuestro potencial único como seres humanos, con el fin de entender nuestra conducta y sus consecuencias en relación con la dinámica sistémica de la naturaleza?

Para hacer esto debemos estar preparados para descartar nuestros prejuicios y revisar cada área de la vida humana.