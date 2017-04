Anoche sesionó de forma ordinaria la Junta Departamental, donde la noticia relevante tiene que ver con la designación de nuevos nombres de ilustres ciudadanos en el nomenclátor de nuestra ciudad.

Es así que quien fuera tres veces intendente de Salto, Eduardo Malaquina Ugolini, pondrá su nombre a un tramo de la Costanera Norte, comprendido desde calle 19 de Abril hasta calle Artigas. Por su parte, se designó a un tramo de la avenida Viera entre Diego Lamas y avenida Garibaldi con el nombre del General Líber Seregni. Mientras que el Brigadier General Manuel Oribe puso su nombre al barrio delimitado al Este por calle José Lino Amorín, al Sur por calle Aparicio Saravia, al Oeste por la avenida Concordia y al Norte por la avenida Manuel Oribe, quedando incluidos los predios frentistas a esta última sobre acera norte entre las calles Defensa y avenida Concordia.

La poetisa salteña Marosa Di Giorgio también fue distinguida con el nombre de una calle, es así que se designó a la calle Industrias en todo su trayecto, desde la intersección con la calle Cervantes hasta la avenida Manuel Patulé.

Finalmente el poeta y autor de la letra del Himno a Salto, Bartolomé Hidalgo, fue también distinguido en el tramo contra el río Uruguay, comprendido entre la avenida Apolón de Mirbeck y avenida José Garibaldi, y que a partir de anoche llevará su nombre.

TRISTEZA

De todas formas, más allá del hecho considerado como histórico por ediles de todos los partidos políticos al haber podido alcanzar el acuerdo en el nomenclátor, la sesión de anoche se vivió con profunda congoja al haberse conocido la triste noticia que la joven edil suplente del Frente Amplio, Gisele Verdala, había perdido su vida tras dar dura pelea contra una cruel enfermedad.

NUEVO NOMENCLÁTOR

EL PUEBLO dialogó a la finalización de la sesión de la Junta Departamental con su presidente, el edil Alberto Villas Boas, quien comenzó destacando el triste hecho de la noche. “Fue una jornada histórica empañada de luto porque hoy acaba de fallecer una edil suplente, Gisele Verdala, que ya había estado enferma, y hoy en la sesión nos enteramos que Gisele había dejado de existir. Más allá que no pertenecía a nuestro partido político, ella pertenecía al Frente Amplio, fue una compañera más de nosotros aquí en la Junta Departamental”.

“Entonces, con el mayor de los respetos tuvimos una hermosa sesión, donde lo más destacado de la noche fue tratar el nomenclátor. Recordemos que el último año que se votó una calle por el nomenclátor fue en 2012, cuando una calle fue denominada Gonchi Rodríguez, el corredor de autos. Luego no hubo ninguna nominación más por parte de la Junta”.

“Hoy para mí como presidente ha sido una gran satisfacción poder aprobar varios nombres, entre los que fue homenajeado el Escribano Eduardo Malaquina, y que el nomenclátor de Salto pone el nombre de quien fuera tres veces intendente de Salto, una figura muy destacada dentro del Partido Colorado, y que el nomenclátor a partir de hoy va a llevar un tramo de la costanera su nombre”.

“Luego se votó algo muy ansiado y pedido por la Bancada del Frente Amplio, que era tener una denominación de una avenida con el nombre del líder de la coalición del Frente Amplio como lo fue el General Líber Seregni”.

“También se denominaron otras calles como fue en el caso de una poetisa de Salto, Marosa Di Giorgio. También se realizó un homenaje, más allá después de muchos años, a quien fue el autor de esas estrofas que siempre cantamos en los actos, que es el Himno a Salto, como fue Bartolomé Hidalgo. Por último, fue el turno del populoso barrio que a partir de hoy tendrá por nombre Brigadier General Manuel Oribe, barrio que había quedado postergado en la pasada administración, que no se había podido contar con los votos del Frente Amplio, pero que en este acuerdo, se pudo alcanzar esa posibilidad obteniendo los 21 votos que eran requeridos para la ocasión, mediante acuerdos entre todos los partidos, mediante mucha conversación que logró llegar a buen puerto, lo que para mí es una satisfacción enorme”, concluyó.