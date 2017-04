Montevideo, 24 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, comentó hoy que la implementación de la medicina cannábica en el país es un «tema que se está estudiando» ya que consideró que es un asunto «muy delicado».

»Se está estudiando el tema. Es muy delicado ese tema», apuntó Vázquez a la prensa antes de encabezar una reunión del Consejo de Ministros.

Asimismo, recalcó que el asunto de la medicina cannábica «está siendo muy estudiado en todo el mundo, no sólo por los eventuales beneficios que pueda tener sino también por las contra indicaciones que pueda haber. Hay poco material al respecto».

No obstante, comentó que hay estudios científicos que «se están llevando adelante que, quizás en un tiempo prudencial, puedan aclarar estas dos situaciones».

Vázquez aclaró que, en medicina «se ha utilizado ya el cannabis como se utilizan algunos opiácidos para quitar el dolor y la ansiedad en enfermo graves, sobre todo en enfermos terminales como cáncer o otras patologías».

»Pero todavía, desde el punto de vista científico, hay que afianzar más los conocimientos», agregó al respecto.

Asimismo, volvió a reiterar que ley para la regulación de la producción y compraventa de la marihuana para uso recreativo, se cumplirá en julio.

Uruguay aprobó en 2013, durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015), una ley para la regulación de la producción y compraventa de la sustancia, pero no fue hasta febrero de 2015 cuando se decretó la reglamentación del uso de la marihuana para fines científicos y medicinales.

En lo que respecta al uso recreativo de la marihuana, el próximo 2 de mayo se abrirá en Uruguay la apertura del registro de consumidores que quieran comprarla en las farmacias, como etapa previa a la dispensación de la sustancia, estimada para comienzos de julio de 2017.

Postergado en varias ocasiones, el lanzamiento de este registro de consumidores habilitará la tercera vía de acceso legal al uso recreativo de la marihuana, después de que en 2015 quedasen abiertas las otras dos vías: los registros de autocultivadores y de clubes cannábicos. EFE