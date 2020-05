Cuando el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que los parques termales eran un caldo de cultivo para el contagio del coronavirus, lo hizo sin la intención de generar un daño, sino con el ánimo de decir lo que pensaba sobre una realidad que es tangible. El ministro habló como médico y con la consabida responsabilidad que le cabe como titular de las políticas públicas de salud.

Pero no lo hizo como político, porque no lo es, no habló con las ganas de decir lo que muchos posibles votantes quieren escuchar, sino con la razón que le puede asistir o no como una persona que estudió, se recibió, ejerce la medicina, se compenetra con los temas médicos y dice lo que le parece.

Más allá que podamos compartir que las expresiones del Dr. Salinas la semana pasada, pudieron haber generado un daño por la imagen negativa que se le da a los turistas en la confianza sobre el destino termas, es importante tener en cuenta que a la advertencia sobre la situación hay que darle una lectura positiva.

La misma es que de ahora en más, se deberán acentuar los controles sobre los efluentes del agua termal y contar con una conclusión científica que permitan determinar que la misma, no es solamente un motivo de divertimento, sino un gran elemento para mejorar la salud de las personas. Y en ese sentido, reafirmar el concepto de termas – salud, y no solo asociar el agua termal como vacaciones y ocio.

Si bien los problemas económicos que ha traído aparejado el cierre de los parques termales en Salto han sido una verdadera catástrofe para muchos empresarios y comerciantes que viven del sector, y sobre todo para los más de cinco mil trabajadores, que de manera directa e indirecta están vinculados allí, es importante usar esto como disparador para verle el lado positivo.

No estoy de acuerdo ni defiendo que el ministro haya dicho lo que dijo en ese momento, porque no era apropiado hacerlo. Pero si en vez de usarlo como herramienta para defenderse de esa expresiones se usara una manera distinta de ver las cosas, y buscan generar una contrapartida de sus palabras, exigiendo controles de calidad a nivel de los estándares más exigentes del mercado internacional de aguas termales, pidiéndole al gobierno que se haga responsable, es un gol de media cancha para los operadores que saben que pueden mejorar la calidad del turista que vendrá a partir de ahora, y que no estaba viniendo porque la oferta termal no era más atractiva que la que le estaban ofreciendo en otro lado y a un menor precio, como el caso de las termas de la localidad argentina de Federación, a pocos kilómetros de Concordia, que se han vuelto una piedra en el zapato y un agujero en el bolsillo para los operadores locales.

Si bien, con toda esta movida, los empresarios de Daymán lograron la postergación a varios meses de las obligaciones tributarias inmediatas con el fin de aliviar la carga tributaria que tanto les asfixiaba, de no haber ocurrido todo esto, deberían estar haciendo frente a una de las cargas impositivas más grandes de los últimos tiempos, con un mercado saturado que no ofrecía mucha variedad y que encima, la calidad de las aguas es muy buena pero nada dice que puede llegar a ser la mejor de la región, como para ofrecerla como plus de un destino que según ellos mismo, venía en declive y en algunos casos estaban viendo como varios operadores morían de ojos abiertos.

En tal sentido, en vez de darse palos y criticarse quién hace más o quién hace menos por sacarlo adelante, la clase política que juega un rol importante en todo este tema, debe ofrecerse a mancomunar esfuerzos y conjugar ideas para sacar adelante entre todos algo que a Salto le va la vida como es el turismo.

Ese sector de la actividad, se trata de la segunda fuente de ingresos de la economía departamental después de la ganadería y hortifruticultura, lo que implica que debe ser considerado como prioridad y en conjunto por todos los actores políticos. Como lo ilustra la foto que trascendió el fin de semana y que causó un hecho político en sí mismo, que fue la actividad solidaria y honoraria que llevaron a cabo juntos personas tan distintas en el pensamiento político, como lo son el empresario Juan Sartori y el obrero de la construcción Oscar Andrade.

El primero, un economista, egresado de una Universidad extranjera, perteneciente al Partido Nacional por el cual es Senador de la República y a la elite del empresariado mundial. Y el segundo, un trabajador de la construcción, que no fue a la Universidad y que es actualmente Senador del Partido Comunista.

Ambos participaron de una jornada solidaria refaccionando y construyendo casas que son precarias en barrios humildes de Montevideo. Trabajaron codo a codo sin que se vieran las distintas formaciones académicas, ambientes profesionales, y partidos políticos a los que pertenecen. ¿Lo hicieron para sacarse cartel y hacer política barata con ello? Queda en el pensamiento de cada uno.

Yo pienso que más allá del motivo que los llevó a juntarse, lo importante es que lo hicieron. Lo lograron y marcaron un jalón interesante que fue demostrar que dos personas que representan intereses muy distintos en la política nacional, por más diferencias que tengan pueden hacer algo juntos, algo que sea en beneficio de terceros que tanto lo necesitan y a los que ellos seguramente, ni siquiera conocen.

Y si ellos lograron ponerse de acuerdo por un bien común, los empresarios y comerciantes de Daymán, deberán lograr aunque sea a la fuerza por las circunstancias, ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren para sacar adelante el destino termas que tanto les importa a todos. Más allá de lo que diga o deje de decir un ministro de turno.

Hugo Lemos