Las tecnologías llegaron para quedarse, pero nunca desplazarán al docente”, fue la charla en la sede de la UdelaR Salto

Como estaba previsto y fue oportunamente difundido por EL PUEBLO, el pasado viernes 8 en horas de la tarde disertó en la Regional Norte de la UDELAR Mónica Sanromá Giménez, española, Máster en Educación y especialista en trabajo con niños y jóvenes autistas. Actualmente cursa la carrera de Doctorado, que incluye un tiempo de investigación en nuestro país, por lo que desde setiembre se encuentra radicada en Montevideo.

La jornada fue calificada como “muy exitosa” por sus organizadores, entre los que debe destacarse el Proyecto “Flor de Ceibo Conecta2”, que tiene a la Dra. en Educación María Julia Morales como una de sus principales referentes, así como en Salto a los maestros Rodolfo Urrutia (ex Inspector de Educación Primaria) y Mario Sosa (docente en Formación Docente). Alrededor de 100 personas (en especial docentes de los distintos niveles del sistema educativo y estudiantes de magisterio y profesorado) asistieron el viernes a la disertación dada en nuestra ciudad y titulada “Inclusión digital y accesibilidad educativa”.

El eje temático fue, como lo anunciaba su título, la importancia del uso de las nuevas tecnologías digitales en la inclusión educativa. EL PUEBLO pudo acceder a conversar, una vez finalizada la actividad, tanto con Mónica Sanromá como con Morales y Urrutia. Los tres enfatizaron en que “las tecnologías llegaron a las aulas para quedarse, no se van a ir más” y en que “sin embargo, nunca desplazarán al docente, porque la educación seguirá siendo un acto humano”. A propósito, dijo Urrutia, “es como en la medicina, podrá haber un tomógrafo, pero ese es el recurso tecnológico, que seguirá precisando del acto humano del médico”.

TECNOLOGÍA Y RESULTADOS EDUCATIVOS

Consultados sobre una posible explicación al fenómeno de que por un lado l a tecnología se introduce cada vez más en los ámbitos educativos y, por otro, los resultados en cuanto a aprendizajes no parecen ser los mejores en nuestro país, Morales comentó: “ese es un punto neurálgico; es cierto que Uruguay no ha tenido muy buenos resultados por ejemplo en las pruebas PISA, pero en poco tiempo saldrá un artículo que cuestiona la estandarización de las pruebas PISA; es un tema complejo y discutible, esos resultados no significan que no se esté avanzando para mejorarlos. Son procesos que llevan mucho tiempo y es difícil compararse con otros países”.

EL DOCENTE NO ES SUSTITUIDO POR LA TECNOLOGÍA

Agregó María Julia Morales que en todas estas cuestiones “lo importante es tener claro que el docente no perdió su eje como a veces se cree, sino que es el coordinador, el facilitador y guía, capaz incluso que tiene más trabajo que antes, aunque diferente”. Por su parte, Mónica Sanromá Giménez insistió en que “las tecnologías son necesarias, siempre que se las bien utilice, porque si no, pueden llegar a ser generadoras de desigualdades y más brechas”. Asimismo, enfatizó en que trabajar con alumnos “diferentes”, como “autistas o con otros trastornos en una misma aula, es un gran reto para los docentes, un gran desafío que al mismo tiempo podemos aprovechar para favorecer esos procesos de aprendizaje al incluir en las aulas esas tecnologías que ya no se van a ir”. Considera Sanromá que lo principal es que “los docentes deben estar preparados para afrontar ese reto, por ejemplo para involucrarse con el D.U.A. (Diseño Universal para el Aprendizaje) que es parte de cómo acercar a cada una de las personas al aprendizaje. Es un trabajo duro, de día a día, de los docentes con la realidad palpable”, manifestó. También sostuvo que en relación con España “la verdad que no veo a Uruguay retrasado en cuanto a la inclusión educativa y uso de medios digitales, sucede que es un proceso complejo a muchos niveles y que requiere, como decía, asumir el reto, capacitarse desde lo teórico y lo práctico, y esto significa un proceso largo también de aceptación por parte de instituciones que a veces están como acostumbradas a no aceptar las diferencias, es decir, no están acostumbradas a que no todos los niños aprendan rápido, ahí está el gran reto de la inclusión, el de trabajar con alumnos de diferentes características”. En cuanto a lo que algunos piensan sobre la sustitución de lo humano por lo tecnológico, dijo que “en la educación no es así; la tarea del docente no es sustituida por la tecnología, lo digital es una herramienta más para empoderar al docente y hacer crecer ese proceso de aprendizaje. Por eso es fundamental la formación digital de los docentes, esta formación debería incluir transversalmente el trabajo con lo digital”. Puntualmente sobre el autismo, dijo que “las personas con espectro autista tienen básicamente dos sintomatologías, el desarrollo o la comunicación social y las conductas repetitivas, monótonas. Son áreas complementarias. Es un mapa complejo, pero insisto, como ya dije, que ahí está el gran desafío tanto de los docentes como de los profesionales de la psicología; porque todo eso se educa y en las relaciones sociales, el trabajo con herramientas digitales puede hacer más fácil el aprendizaje”.

Respecto a su visita a Salto dijo la profesional española que “me encantó la ciudad, me enamoré de Salto. A pesar de haber sido una visita rápida, fue muy enriquecedora, incluyó la visita a un centro educativo, algo muy positivo”.