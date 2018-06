La actividad se cumplió días pasados

Días pasados la Asamblea Ciudadana Concordia (ACC) y la Asociación Civil Ambientalista De Salto (ACAS) informábamos acerca de una reunión mantenida el jueves 17 del corriente con las autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

Representando a esta empresa estuvieron presentes funcionarios argentinos y uruguayos encabezados por el Presidente de la Comisión Sr. Roberto Niez, el Gerente General por la delegación uruguaya Ing. Fernando Alcarraz, el Gerente General por Argentina Ing. Manuel Irigoyen y el Ing. Máximo Bertoni, Jefe de Gestión Ambiental de CTM.

Durante el desarrollo de la misma pudimos dialogar y a la vez entregar documentación referida al tema que nos preocupa, la seguridad de la represa y la protección del Acuífero Guaraní, ambos hoy en serio riesgo por las perforaciones realizadas en territorio de la ROU sobre el sistema del mencionado acuífero.

DOCUMENTACIÓN

Como corolario de dicha reunión se resolvió que la documentación presentada fuera analizada por el cuerpo técnico asesor de la comisión a los fines de emitir opinión sobre los hechos denunciados.

Dado que en aquella oportunidad no pudo estar presente el Secretario de CTM, Ing. Gabriel Rodríguez, se programó un nuevo encuentro, para el martes 22 pasado. El Ing. Rodriguez nos recibió acompañado por el Gerente General Ing. Fernando Alcarraz en su despacho ubicado en la margen izquierda del Complejo.

Acompañaba nuestras asambleas Juan Pablo Olsson, coordinador del -movimiento climático 350.Org e integrante de Coesus-Coalición Latinoamericana contra el Fracking.

Durante la reunión, se puso especial énfasis en la responsabilidad que atañe a las autoridades de CTM de advertir a quién corresponda acerca de los riesgos que entrañan las perforaciones ya mencionadas para la seguridad de la represa y de los habitantes de la costa del Uruguay aguas abajo, independientemente de la aplicación o no de la técnica del fracking.

Más aún – por razones de distancia- hasta podría llegar a afectar la seguridad de la central nuclear de Atucha en Zárate, Provincia de Buenos Aires, R.A.

La realización de perforaciones hidrocarburíferas, además de contaminar, como ya ocurrió en Cerro Padilla con un derrame de 125 mil litros de productos químicos (lodos), demuestran así que las perforaciones exploratorias generan sustancias peligrosas de las que luego las autoridades eluden hacerse cargo.

Asimismo se corre el riesgo de provocar movimientos y temblores como los ya ocurridos en Tambores (departamento de Paysandú).

Existe también la posibilidad de ocurrencia de sismos; más aún si consideramos que la Represa de Salto Grande fue construida en ese lugar precisamente por registrar sismicidad 0 (cero).

Otro tema fundamental, también abordado, fue ponderar el Acuerdo del Acuífero Guaraní, instrumento legal pensado en defensa de dicho bien común natural, ya firmado y ratificado por tres países de los cuatro firmantes (Argentina).

LA INCIDENCIA DE LA FRACTURA HIDRÁULICA

La fracturación hidráulica tiene serias consecuencias en el medio ambiente.

Esta es que es una técnica que se utiliza para extraer gas y petróleo del subsuelo.

La primera vez que se realizó fue en 1947 y desde ese acontecimiento se ha vuelto una forma comercial de extracción.

Existen algunos estudios (principalmente realizados en Estados Unidos) que advierten sobre la alta contaminación que este tipo de actividad económica produce.

Algunos de ellos alertan que la fracturación hidráulica genera una gran polución en la atmósfera, al aumentar la emisión de gases de efecto invernadero.

Además, contamina las aguas subterráneas, generando efectos adversos en la calidad del agua. También emite un hidrocarburo denominado benceno, el cual es un potente agente cancerígeno.

Cabe destacar que existen algunas investigaciones que señalan que este tipo de extracción puede desencadenar sismos, puesto que la técnica consiste en inyectar aguaen las rocas que con tienen hixrocarburos, provocado explosiones.

Advierten, además, que varios terremotos (como el que sucedió en 2011 en Ohio, Estados Unidos) pudieron haber sido inducidos por el fracking.

También afirman que este tipo de actividad puede producir átomos radioactivos, produciendo con ello un gran impacto en la salud pública.

Los estudios realizados sugieren que este tipo de extracción tiene serias consecuencias en la salud de las personas, produciendo infertilidad, defectos en el feto y cáncer.

La técnica del Fracking consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo.

Esta agua a presión es mezclada con algún material apuntalante y productos químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente menores de 1 mm, y favorecer así su salida hacia la superficie.

Se estima que en 2010 esta técnica estaba presente en aproximadamente el 60% de los pozos de extracción en uso.

Debido a que el aumento del precio de los combustibles fósiles ha hecho económicamente rentables estos métodos, se ha propagado su empleo en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos

Los partidarios de la fracturación hidráulica argumentan que la técnica no tiene mayores riesgos que cualquier otra tecnología utilizada por la industria, e inciden en los beneficios económicos de las vastas cantidades de hidrocarburospreviamente inaccesibles, que esta nueva técnica permite extraer.

La industria argumenta que aquellos casos excepcionales en los que se haya podido producir contaminación, ha sido debido al uso de malas prácticas como defectos en la construcción de los pozos o en el tratamiento de aguas residuales, pero no de la fracturación hidráulica en sí misma.