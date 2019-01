La 4ta. Edición del Nox Fil Fest demostró con creces que el festival ha ido creciendo y que el Cine de Género viene consolidándose no solamente a nivel local sino con un alcance internacional.

“Es un evento que ha logrado mucha repercusión y el hecho es que la mayoría de los premios se están yendo al exterior, recibiéndose películas de más de 22 países. Creo que el festival está creciendo y demostró en esta edición que el acontecimiento está preparado para cualquier eventualidad” – destacó Salomón Reyes.

Cabe informar que este sábado en una función de gala en Cine 4D Daymán se proyectarán los cortos ganadores, invitándose al público a disfrutar de dichas creaciones cinéfilas.

El Nox Film Fest cuenta con un formato muy adaptable, lo que permite que se pueda desarrollar tanto en ámbitos cerrados como abiertos.

Debido a las inclemencias del tiempo los primeros dos días se realizaron en el Ateneo de Salto para luego retornar a su lugar de origen, el Parque Solari; en ambos lugares el marco de público fue excelente.

Tuvo mucha convocatoria la Casa del Terror y es cada vez mayor el número de películas que se presentan para competir en el Nox, procedentes de diferentes lugares del mundo.

Este años se pudo contar con un jurado de lujo: Lucio Rojas, Valentina Lelin y Rodolfo Santullo.

El Primer Premio correspondió a “Punto Muerto” de Daniel de la Vega y en corto “Cerdita”; este último competirá en un festival cinematográfico de gran porte.

“Los lazos que se están creando a nivel internacional son muy interesantes y a partir del Nox surgió una co producción de una película que se comenzará a filmar en Salto a partir de noviembre.

En ese caso sería el primer largometraje filmado en esta ciudad” – destacó Reyes.

Se destaca el apoyo de la Policía, ICAU, Intendencia, Centros MEC, IFD, Centro Cultural Academias Previales y los patrocínios privados.

NOX FILM FEST

Es un festival internacional de cine de Género (Miedo y fantasía) que incluye actividades paralelas vinculadas a la temática, que procura romper esquemas de consumo cultural aumentando la calidad de la oferta de contenidos. Es un festival incluyente dado que su objetivo es captar a un público juvenil y adolescente de las franjas etáreas de entre 13 y 29 años, preferentemente de los sectores sociales más marginados ya que estos tienen escasa posibilidad de concurrir a eventos culturales; se trata también que las familias y los niños puedan asistir al festival. De esta manera se promueve una convivencia sana y pacífica a través del cine y teniendo como finalidad la inclusión social funcionando además como un promotor de la sana convivencia. El Festival debe forjar su sentido de pertenencia para ser considerado por los vecinos como un evento propio y con identidad social.

El NOX busca y diseña su programación y sus actividades, apuntando a ese público joven que no ha sido atendido.

La programación del festival se nutre de cortometrajes y largometrajes de fecha de producción reciente y que aún no hayan sido exhibidos en Uruguay.

Se lleva a cabo en las Instalaciones del Parque Solari, se realiza al aire libre y en horario nocturno, comenzando sus actividades a las 19 hs. y extendiéndose las mismas hasta la 1 y 30 o 2:00 aproximadamente.

Incluye actividades en paralelo relacionadas temáticamente y permite al asistente acceder a opciones diversas, divertidas y a un entretenimiento original e innovador dentro de un ambiente sano y relajado. Es de entrada gratuita y no se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro del festival.

La propuesta es innovadora porque es el único festival de cine de género en la región ubicada al norte de Uruguay, cercana a la triple frontera Uruguay-Argentina-Brasil que utiliza un formato de Parque Temático.

En el mismo espacio, conviven el cine, lecturas, juegos para niños, puestos de comida, presentaciones de libros, feria, maquillaje artístico, enmarcados dentro de la temática del miedo y la fantasía.

De esta manera el asistente no esta obligado a ver las películas sino que tiene varias opciones de entretenimiento.