El pasado martes el Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOOP presentó su informe de su gestión correspondiente al período 2015-2019. En esta oportunidad también se realizó la presentación pública de los nuevos directores sociales que asumen funciones en los Directorios del INACOOP y del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Una vez concluida la presentación, se hizo énfasis en el logro que cooperativismo en Uruguay haya cumplido la mayoría de edad. Ello sucedió gracias a la promulgación de una ley de cooperativas, la creación de un instituto como el Inacoop, y al esfuerzo del propio movimiento cooperativo en coordinación con los diferentes organismos del Estado. Existe en la actualidad una herramienta de apoyo a los productores -fundamentalmente los chicos y medianos- que les permite lograr mejores índices de competitividad y eficiencia en la productividad, es el cooperativismo. También se han llevado a cabo algunas de las acciones llevadas a cabo para el fomento del asociativismo en el ámbito de la producción agropecuaria. Sobre el futuro, se han subrayado los logros conquistados, que deberán ser defendidos por los cooperativistas. Nuestro compañero de tareas, Andrés Vaamonde, conversó con Precisamente, ha sido una gestión centrada en la promoción de políticas públicas en las que el cooperativismo ha sido una expresión para el desarrollo, entre otras cosas. Sobre los desafíos que debe afrontar el movimiento cooperativo a partir del 1 de marzo, cuando asuman las nuevas autoridades de gobierno, será básicamente mantener el apoyo que hoy brinda el Inacoop a las entidades asociativas, lograr el nivel de diálogo que hoy se tiene con las autoridades salientes, sea el mismo con las entrantes. El cooperativista analiza la coyuntura del sector y destacó que las crisis se hacen más llevaderas si se enfrentan colectivamente. Se ha logrado también exportar los vinos producidos a las cooperativas al Brasil. Los objetivos son incrementar el número de socios de la cooperativa, las toneladas de uva procesada, la de vino producido, y la calidad de sus vinos. El cooperativismo uruguayo, salvo escasas excepciones, es un cooperativismo respetuoso de los principios del cooperativismo internacional nacido en Rochdale. Esto se manifiesta, en las normas estatuarias, su cumplimiento y vigilancia, así como en la doctrina nacional cooperativa que se expresa en las aspiraciones de la mayoría de las cooperativas del país. Sin embargo, se reconoce la existencia de varias entidades que flexibilizan la aplicación de los principios en función de sus necesidades básicamente económicas. En esta dirección en los últimos años se han identificado la presencia de numerosas organizaciones de estructuración jurídica cooperativa que no respetan ni la doctrina ni los principios propios de este sector. Esta cuestión es objeto de preocupación y denuncia por parte de las federaciones afectadas así como de la propia Confederación de entidades Cooperativas. Se entiende por cooperativas propiamente dichas, aquellas en las que sus documentos fundacionales manifiestan coincidencia o proximidad con los principios cooperativos internacionalmente difundidos y son reflejados en la doctrina y legislaciÛn nacional de la Época. Surgen con mayor firmeza hacia 1920 liderando este proceso las cooperativas de consumo ya mencionadas a las que agregamos otras, como la de los funcionarios ferroviarios, los de UTE, (Usinas ElÈctricas del Estado. CUTE), proceso que madura hacia el año 1940, década en que se legisla específicamente en el sector cooperativo. En efecto el 5 de abril de 1941 se sanciona la ley No. 10.008, específica para el sector agropecuario, lo que de hecho margina a otros grupos sociales que reclaman imperiosamente su marco legal. A partir de 1984 – año en que comienza el retorno a la vida institucional democrática – se avanza hacia la articulación de tercer grado del Movimiento Cooperativo Uruguayo. En agosto de ese año se convoca en Paysandú (litoral del país) un encuentro de varias cooperativas de diferentes modalidades acordándose convocar un Encuentro Nacional. Lo que existe es un conglomerado de leyes; cada una de las cuales regula una modalidad o un conjunto de modalidades cooperativas. Los especialistas coinciden en que la primera norma que reconoce y regula una modalidad cooperativa como forma asociativa típica fue la ley 10.008î11. Actualmente derogada, inauguró no obstante un proceso legislativo cuyas principales características según la propia CUDECOOP, son fragmentación de la regulación de las actividades, incoherencias, contradicciones y vacíos… e indefinición en temáticas comunes a todo el cooperativismo. Esta situación ha establecido un firme propósito de todo el movimiento cooperativo que es lograr la aprobación de una Ley General que unifique y mejore la legislación vigente. Actualmente todas las cooperativas formalmente constituidas, ajustadas a Derecho deben de obtener personería jurídica lo que requiere una serie de procedimientos, trámites y exigencias distintas según cada modalidad cooperativa. Por ello se hace compleja la sistematización del universo legal cooperativo. Existe sin embargo un comienzo común para todas las modalidades que es su inscripción en el Registro Público de Comercio mediante un testimonio notarial del acta de constitución y de los estatutos sociales.