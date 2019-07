Tendrá hasta un helipuerto y vendrán autoridades ministeriales

La tercera base de la Guardia Republicana será instalada hoy en Salto de manera oficial, donde decenas de efectivos de esa fuerza de tierra tendrán en esta zona, un espacio de trabajo regional que abarcará a los departamentos del norte del río Negro.

La presencia de la Republicana en Salto obedece a un reclamo formulado por la ciudadanía, luego de que en esta zona del país, pero particularmente en nuestro departamento, se dispararan los niveles de violencia, aumentando las denuncias por distintos delitos.

Por ejemplo, los delitos de rapiña armada y de robos, se incrementaron casi un 100% entre los años 2017 y 2018, sumado a la muerte de dos comerciantes víctimas de rapiñas en sus propios comercios, coincidentemente en el mismo barrio, lo que alertó a las autoridades y disparó la bronca entre la población.

La situación colmó a los salteños y generó una movilización con corte de ruta que no pudo ser frenado ni siquiera por las autoridades policiales, quienes al presentarse en el lugar fueron abucheados por una horda enardecida que paralizó todo.

En ese momento llegaron a Salto dos camionetas con algunos efectivos de la Guardia Republicana que prometían tomar el control de la delincuencia, sobre todo en los barrios más violentos de la ciudad. Sin embargo, los problemas se fueron incrementando cada día, y ahora el Ministerio del Interior tomó la decisión de que en Salto se instalara la tercera base de la Guardia Republicana, que se sumó a las de Montevideo y Rocha.

En nuestro departamento hay alrededor de 600 policías, de los cuales unos 300, son efectivos de calle que realizan tareas de patrullaje. Aunque esto no es suficiente según aducen las autoridades de la Jefatura de Policía, quienes señalan que a ese número hay que dividirlos en turnos de 8 horas y a los mismos hay que restarle los que no van a trabajar por estar de licencia médica, entre otras cosas.

Pero con la presencia de un destacamento de la Guardia Republicana en Salto, pretenden que el trabajo se lleve a cabo de manera coordinada con las autoridades policiales locales para combatir la delincuencia.

Para esto se prevé que habrá presencia de autoridades ministeriales, aunque no estaba confirmada la venida del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, empero, fuentes policiales indicaron a este diario que está previsto que puedan participar de la actividad jerarcas de relevancia de dicha cartera.

El acto será en el Salón Paso de Frontera de la represa de Salto Grande en horas de la mañana, donde además quedará operativo el Helipuerto Policial, desde donde despegará el helicóptero que la Policía destinó para Salto, para prestar apoyos en la tarea de represión y vigilancia.

VIVIENDAS

Por su parte, donde sí habrá presencia ministerial ya confirmada será en la entrega de viviendas pertenecientes a las que se están construyendo en el marco del Plan de Mejoramiento Barrial en el barrio Artigas.

La actividad será en el correr de esta mañana y quien participará allí será la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneída de León estarán en Salto hoy para realizar diversas actividades en nombre del gobierno.

Se trata de la inauguración de viviendas para un grupo de familias que fueron afectadas por las inundaciones en nuestra ciudad. Será a las 10:30 de la mañana. En ese marco son 44 las familias que serán realojadas en el marco del Plan Nacional de Relocalizaciones, en convenio con la Intendencia Departamental de Salto.