Se recibirán postulaciones hasta el 24 de septiembre

La Gerente de la Incubadora GEPIAN Salto Roxana Oliveri y la Gerente de la Incubadora KHEM de Pando Cristina Montero están coordinando un nuevo emprendimiento con la finalidad de potenciar el desarrollo de emprendimientos – en este caso particular con KHEM – proyectos vinculados al área bio tecnológica.

La Incubadora KHEM es una incubadora de carácter universitario que nace en la Facultad de Química, cuya misión es crear y ayudar a crear empresas basadas en conocimiento científico y tecnológico.

KHEM tiene a merced un programa de incubación en el cual viene trabajando desde hace cuatro años con el apoyo de ANII y en ese programa integral se trata de ofrecer para el área de ciencia y tecnología un espacio de laboratorio, acceso a equipamiento, a referentes técnicos de la Universidad de la República, además de acompañamiento empresarial como lo hace GEPIAN en la región, a su vez que brinda acceso al capital semilla a través del patrocínio de emprendimiento ante las agencias nacionales de investigación y desarrollo.

GEPIAN cuenta en el norte con un exitoso programa y el objetivo es unir fuerzas para que esta nueva área de emprendimentos pueda desarrollarse y ser sustentable.

APOYO A EMPRENDEDORES INNOVADORES BIOTECNOLÓGICOS

ANII está apoyando a emprendimientos que utilicen sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

Un requisito necesario es que el proyecto cuente con innovación, puede ser en cuanto al producto, proceso, organización o comercialización.

Emprendimientos como fabricación de cerveza artesanal y yogurt que mostraron diferentes innovaciones fueron financiados por ANII.

BENEFICIARIOS

Emprendedores: podrán solicitar financiamiento las personas físicas, mayores de edad, que acrediten poseer las capacidades y habilidades para la puesta en marcha de la nueva empresa.

Empresas jóvenes: podrán solicitar financiamiento aquellas empresas nacionales (excepto las de servicios profesionales) que no tengan más de 36 meses y no hayan facturado más de $1.116.000.

¿QUÉ APOYO PUEDE BRINDAR LA ANII?

Primera etapa

Para la puesta en marcha del emprendimiento, los proyectos recibirán un financiamiento no reembolsable de hasta el 80 % del costo del proyecto por un monto máximo de aporte ANII de hasta $1.240.000.

SEGUNDA ETAPA

Luego de culminada la primera etapa, el equipo emprendedor podrá solicitar un segundo apoyo. Se buscará que los proyectos hayan cumplido con éxito los objetivos planteados en su primera etapa y propongan metas diferentes y desafiantes

Rubros financiables – Servicios de capacitación o entrenamiento. -Contratación de consultorías – Personal técnico – Materiales e insumos – Equipamiento.

Equipos de pruebas o ensayos de laboratorio. Material bibliográfico. Software.

Costos de protección de propiedad intelectual. Inversión en promoción, difusión y comercialización. Viajes y estadías. Postulación – Contactarse con GEPIAN.