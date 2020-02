El Ministerio de Turismo y Deporte presentó datos sobre ingreso de turistas y divisas al país en el primer mes del año, de acuerdo a cifras analizadas por el Área de Investigación del MINTUR, en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración.

En los datos no se incluyen los visitantes de cruceros ni a quienes ingresaron por la frontera seca limítrofe con Brasil, sin hacer trámite migratorio.

De acuerdo al informe presentado por el MINTUR, la llegada de visitantes no residentes a Uruguay, durante el mes de enero de 2020 fue de 444.509, representando un aumento del 3 % en comparación con el mismo mes de 2019. El ingreso de divisas por concepto de gasto de los visitantes en servicios turísticos en este período fue de U$S 327.598.151 lo que representó 7,5% menos que 2019, cuando el ingreso fue de U$S 364.191.727.

La estadía promedio fue de 8,2 días, un 16,7% superior al mes de enero del 2019, el gasto medio ascendió a U$S 737,9, siendo U$S 90,4 el gasto medio por persona.

El saldo positivo de la balanza entre el gasto realizado por visitante procedente del en el exterior y lo desembolsado por los residentes en nuestro país que viajan al exterior, representó un total de U$S 207.988.919, significando un 19,4% menor al saldo de la balanza de enero 2019.

Las visitas de turistas argentinos que llegaron al país en el primer mes del año 2020 fueron 288.604, un 0,7% más que en el mismo mes del 2019.. Las llegadas de turistas brasileños fue de 60.421, registrándose un aumento de 6,8% con respecto a enero del 2019. Las llegadas de los uruguayos residentes en el exterior fueron 37.578 visitas, produciéndose un aumento de 16,8% respecto a igual período de 2019.

Punta del Este fue el destino más elegido por los visitantes, recibiendo 136.550, un 1% más respecto al primer mes de 2019, en el que recibió 135.211. Montevideo fue el segundo destino elegido por los visitantes que llegaron a Uruguay en el mes de enero, recibiendo 74.007 llegadas, 5,7% más respecto a 2019, en el que fueron 70.015. La Costa de Rocha se ubicó en tercer lugar con 43.903 visitantes, significando un aumento de 10,2% respecto a igual período de 2019, cuando se registró un ingreso de 39.898 visitantes. El Litoral Termal recibió 42.808 visitantes, disminuyendo la llegada en 6,1% respecto a 2019, cuando llegaron 45.572. En tránsito hacia otro país se registraron 37.479 pasajeros.

Punta del Este fue el destino de mayor ingreso de divisas por concepto de gasto en servicios turísticos, recibiendo U$S 191.838.269; significando una disminución de 6,4% respecto a igual período de 2019, cuando ingresaron U$S 204.860.622 El segundo lugar en el gasto de los turistas lo ocupó Montevideo con U$S 50.819.566; registrando un aumento de 2,4% sobre 2019, cuando el ingreso fue de U$S 49.607.330.

En referencia al gasto según rubro, el 35% del gasto se realizó en alojamiento, U$S 117.534.385; mientras que el 28% fue en alimentación con U$S 91.663.294; en ambos casos el ingreso de divisas se mantuvo sin variaciones significativas, en relación a enero del 2019, cuando se registró alojamiento U$S 116.915.899 y en alimentación U$S 92.096.245.