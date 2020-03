Darán canastas a informales y changadores, y no habrá aumento de impuestos para ayudar por paralización ante Coronavirus

A 14 días de que se conocieron los primeros casos de Coronavirus en nuestro país, con 2 infectados en Salto, las cosas cambiaron drásticamente. Los comercios han cerrado sus puertas y comunican que todo será hasta nuevo aviso.

Ayer un grupo de trabajadores independientes, varios de ellos no registrados en el BPS, se reunieron en la Plaza Artigas exigiendo una solución a su situación, debido que al no poder trabajar, están pasando angustias.

Anoche el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa dio a conocer las medidas políticas que signarán a su gobierno en el marco de la crisis que vive el país por la pandemia.

Anunció un descuento a los sueldos altos del Estado, que oscilará entre el 5% y el 20%; iniciando por el del Presidente de la República, cuyo salario supera los 400 mil pesos nominales. «No es una medida simpática, es una medida solidaria», dijo Lacalle Pou antes de informar que la medida está plasmada en un proyecto de ley que esperan terminar en breve, para enviarlo al parlamento a su consideración.

Lacalle Pou anunció en ese sentido la creación del «Fondo Coronavirus». Dijo que el gobierno tuvo que cambiar las «prioridades» desde que asumió debido a la pandemia que afecta a nuestro país y que empezó por nuestro departamento. Este «Fondo Coronavirus también se va a nutrir de los ingresos de los funcionarios públicos porque es momento que todos hagamos un esfuerzo», expresó el mandatario.

Así, los salarios y jubilaciones de los funcionarios públicos que excedan los $80.000 pesos líquidos, en caso de aprobarse el proyecto de ley, deberán aportar entre el 5% y el 20% de los mismos, anunció el presidente, y agregó que se están terminando de ajustar los detalles de este «descuento salarial», que hoy la ministra de Economía, Azucena Arbeleche brindará más detalles en una rueda de prensa. Señaló que los mismos se harán por dos meses «con la posibilidad de extenderlo según siga esta situación económica en nuestro país».

El presidente exclamó que le va a pedir un «esfuerzo» a los que «ganan más», y recalcó que la medida «no es para aquellos que no pueden parar la olla. Si bien no va a haber un aplauso, estoy seguro que se va a entender que el Uruguay lo necesita».

De esa manera, habrá un fondo con 400 millones de dólares que permitirán al gobierno tener una bolsa con dinero para usar frente a la emergencia. Lacalle Pou subrayó que darán cuenta de todos los gastos que se hagan con ese dinero «y si no lo hacemos pregunten más porque debemos informarlo», sentenció mirando a los periodistas que estaban en el lugar.

238 CASOS

Lacalle informó que hoy se realizaron 245 tests y que del total, 21 de ellos dieron positivos, por lo que la cantidad de casos en el país asciende a 238. Hay 18 personas internadas, cuatro de ellas se encuentran internadas en el CTI.

El primer mandatario también informó anoche que habrá canastas alimenticias para los más vulnerables, y anunció un aumento importante en las asignaciones familiares. «El ahorro público sigue siendo una meta, hoy pasa a un segundo lugar. No lo desechamos, pero hoy hay que tomar otro tipo de acciones», dijo el mandatario.

«Todavía no sabemos cuándo ni cómo va a terminar esto. Como está la situación actual, previendo que no se extienda por mucho tiempo, la línea que marcamos en la campaña electoral sigue siendo la misma, que es el no aumento de los tributos», dijo Lacalle Pou ante la pregunta de si esta situación podría modificar su promesa de campaña de no aumentar los impuestos.

El presidente anunció que «se harán cargo de las personas que trabajan en negro y que plantean soluciones por no poder hacer la changa».