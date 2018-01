12.000 alumnos y 134 escuelas participan

A partir de éste lunes 8 de enero hasta el viernes 9 de febrero del presente año, el Consejo de Educación Inicial y Primaria lleva adelante la 28ª edición del Programa Educativo de Verano, una propuesta lúdica y pedagógica que se desarrolla en todo el país y que en esta oportunidad involucrará a alrededor de 12.000 alumnos en más de 139 escuelas.

El Programa Educativo de Verano del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) posibilita a niños de las escuelas públicas de todo el país disfruten de propuestas lúdicas y recreativas, incorporando hábitos y conocimientos que les serán de utilidad al comienzo del año lectivo. La experiencia, dirigida a alumnos de primera infancia y primaria, amplía el tiempo pedagógico a partir de las iniciativas de los equipos docentes que planifican propuestas educativas para desarrollar en los centros durante el verano. El objetivo es enriquecer la propuesta educativa con énfasis en el juego, las manifestaciones artísticas, las TICs, donde el movimiento, el cuerpo y el ambiente serán la clave.

Las actividades se realizarán de lunes a viernes en los centros sede entre las 8:30 y las 13:30 horas. En el tiempo que permanecen en el centro, los alumnos reciben alimentación.

La Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura apoya este programa con talleres de ajedrez, animación a la lectura y arte en 52 escuelas de todo el país.

AJEDREZ PARA LA INCLUSIÓN

En el mes de diciembre culminó el proceso de trabajo de “Ajedrez para la Inclusión” realizado durante el transcurso del año pasado.

Este proyecto tuvo por objetivo el desarrollo de procesos e intervenciones educativas a través del ajedrez con instituciones de educación formal y no formañ, a las que asisten personas con discapacidad o que desarrollan propuestas que atienden la diversidad de una perspectiva de los Derechos Humanos.

El programa es coordinado por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura a través de la Oficina de Educación Inclusiva y Derechos Humanos, el programa “Aprender Siempre” y el programa “Ajedrez para la convivencia” junto a la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión.

PROGRAMA “APRENDER SIEMPRE”

Educación no formal para personas jóvenes y adultas

La educación es un derecho humano fundamental y un bien público para que todas las personas sin distinción alcancen el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social, favoreciendo el ejercicio pleno de su ciudadanía. El Área de Educación No Formal del MEC impulsa desde enero de 2008 el programa Aprender Siempre (PAS) en el marco del Plan de Equidad. El PAS es una propuesta de educación no formal que ofrece a personas jóvenes y adultas mayores de 20 años, de todo el país, cursos cortos para aprender y saber más.

Es una propuesta participativa, llevada adelante por dos educadores capaces de generar en los participantes el deseo y el placer de seguir aprendiendo.