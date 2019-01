El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación, abrió la convocatoria a Becas de Apoyo Económico y Compromiso Educativo para el año 2019 a quienes cursen educación media pública en todo el país.

Las solicitudes se reciben hasta el 31 de marzo de 2019, a través de un formulario en línea disponible en: educacion. mec.gub.uy

Podrán postularse quienes cursen o ingresen en el año 2019 a Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional y Programas Especiales (Aulas Comunitarias).

Como todos los años hay cupos para la población amparada por las leyes: Nº 19.122 (personas afrodescendientes); Nº 18.651 (personas con discapacidad); y por el proyecto de ley para personas trans.

EN 2018 SE ENTREGARON 15.000 BECAS

En 2018 fueron otorgadas más de 15.000 becas a personas jóvenes de todo el territorio nacional.

Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la Oficina de Becas del MEC, de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00 horas, ubicada en calle Sarandí 425 Of. 104 (Montevideo) o comunicarse telefónicamente a los teléfonos 2915 8536 / 2914 8894 o a través del correo electrónico becasdeapoyoeconomico@ mec. ub.uy

INSCRIPCIONES

Las solicitudes se reciben hasta el 31 de marzo de 2019, a través de un formulario en línea disponible en: educacion.mec.gub.uy.

En dicha página, debe inscribirse el interesado registrándose primero para luego poder ingresar con su Cédula de Identidad. Los que nunca solicitaron este tipo de beca deben en primer lugar registrarse, luego iniciar sesión y completar todo el formulario con sus datos personales.

Si el interesado ya solicitó beca el año pasado, únicamente deberá rellenar el formulario con los datos de estudio de este año, iniciar sesión con su Cédula de Identidad y automáticamente el sistema traerá todos sus datos que ya fueron ingresados el año pasado. En este caso, sólo se deben completar los datos de estudio de este año, aunque igualmente, es responsabilidad del interesado revisar que todos los datos que surgen sean los correctos (dirección, teléfono, etc.).

En todos los casos se debe ingresar en núcleo familiar a todas las personas que vivan con el interesado en la beca (además de incluirse al mismo interesado).

Si la postulación corresponde a las BECAS BAE, se deberá además aceptar el «Acuerdo Educativo», dar click en el botón de «Guardar y Continuar».

Vale recordar que es necesario “Finalizar la Solicitud” para ser tenido en cuenta para la beca, porque no se aceptarán solicitudes no finalizadas. Asimismo, es importante que el interesado lea atentamente todas las preguntas para responderlas correctamente. Las solicitudes finalizadas se reciben hasta el domingo 31 de Marzo de 2019.