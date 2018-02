Bedelía recomienda sacar turno via web para evitar esperas

La sección Bedelía de la sede Salto de la Universidad de la República Cenur Litoral Norte informa que en la presente semana se encuentran abiertas las inscripciones para el ingreso a todas las carreras que se dictan en la sede universitaria local. No obstante el período de cierre de inscripciones depende de cada Facultad o servicio.

Facultad de Agronomía cierra su período de inscripciones este viernes 9 de febrero, al igual que la Escuela Universitaria de Música.

Facultad de Veterinaria por su parte cierra su período de inscripciones el viernes 16 de febrero.

Para el resto de las facultades el período se extiende hasta el viernes 23 de febrero, correspondiente a Facultad de Arquitectura, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Química, Facultad de Ciencias, Licenciatura en Ingeniería Biológica, Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego, Facultad de Enfermería, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Psicología.

También el período de inscripciones cerrarán el viernes 23 de febrero para los ciclos iniciales optativos, que incluye: Ciclo Inicial del área Área Social (habilita continuar Facultad de Psicología, Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Ciencias Económicas y Administración y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Lic. en Turismo). El Ciclo Inicial del área Científico Tecnológica (habilita continuar Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Química), y el Ciclo Inicial de Matemática.

Así como también para el Ciclo Inicial Optativo de Biología y Bioquímica de Facultad de Ciencias, que abre por primera vez las inscripciones en la sede Salto.

SE PUEDEN GESTIONAR TURNOS VIA WEB

Al dar comienzo en la presente semana al período de inscripciones en la mayoría de las carreras que se dictan en la sede Salto de la Universidad de la República, se viene registrando una alta asistencia de estudiantes. Por lo cual a los efectos de evitar la espera, sección Bedelía recuerda y recomienda que los interesados podrán solicitar su turno por la agenda web ingresando en www.unorte.edu.uy/bedelia y luego haciendo clic en «Agenda web». El primer paso es seleccionar «Cenur Litoral Norte», posteriormente «Inscripciones Salto 2018» y luego optar por día y hora. Para finalizar el trámite se deben registrar datos personales y la carrera seleccionada.

De este modo la atención será automática el día y turno reservado, evitándose de realizar una cola de espera.

Las inscripciones se llevarán a cabo en la sede Salto -calle Rivera 1350- en el horario de 9 a 12 horas.

Otra precisión que se realiza es que este año para quienes deseen ingresar a cursar la Licenciatura de Turismo, deberán inscribirse a través del Ciclo Inicial Optativo del Área Social (CIOAS), equivalente al primer año de dicha carrera, dado que este año no hay inscripciones de ingreso de forma directa a la Licenciatura de Turismo.

Para consultar requisitos de ingreso y fechas particulares de cada carrera ingrese a: http://www.unorte.edu.uy/inscripciones

También se remarca desde la sección de Bedelía que los estudiantes al momento de tramitar su pase de Secundaria o UTU, deben solicitar se especifique que el mismo esté dirigido a la Facultad que desean inscribirse, tal como se detalla en los requisitos de cada una.