Con énfasis en tareas recreativas y lúdicas

El Inspector César Pérez hizo un análisis global de la realidad educativa de Primaria en nuestro departamento con sus diversos proyectos en funcionamiento y del desarrollo de la nueva edición de Verano Educativo que está totalmente enfocado en las actividades recreativas de la población escolar.

Pérez se mostró muy complacido por los resultados obtenidos y entiende que los resultados se van dando a largo plazo, acompañando al proceso que lleva en instaurarse cada propuesta. “Tenemos los antecedentes de la masiva concurrencia de los niños el año pasado y este año vuelven a ser diez los centros escolares involucrados en el programa repartidos en los diferentes barrios. Andamos en un promedio de alrededor de 600 niños asistiendo al Verano Educativo”.

En el marco de la nueva edición de Verano Educativo, los escolares hacen escasas tareas curriculares y se hace mayor énfasis en las tareas recreativas y lúdicas.

En cada escuela involucrada en el programa se cuenta con una directora, una maestra como mínimo, un profesor de educación física, un docente de educación artística y otro de educación musical.

El MEC y la Intendencia Departamental ha provisto de profesores de Ajedrez y de Música; a su vez se cuenta con el apoyo de la Escuela de Rugby.

Se suman también las actividades en las piscinas barriales.

También se han instrumentado los campamentos escolares de verano lo que conforma una agradale y movida agenda.

Se han establecido campamentos en La Floresta, Las Flores, Paso Severino y Termas del Arapey. Las piscinas están funcionando en los barrios tales como Arralde, Saladero, Salto Nuevo, Cerro y Barrio Artigas.

Vale recordar que cada escuela para presentarse a Verano Educativo debe armar su propio proyecto con sus recursos humanos, disponiendo de los profesores de educación artística, educación física y maestros.

Las actividades son coordinadas en cada escuela; todo se cimenta en base a lo curricular y y a la convivencia.

Se pretende a su vez brindar apoyo a aquellos niños que han pasado de clase con ciertos desajustes a fin de reforzar sus conocimientos.

Con referencia al programa de Evaluación en Línea, Pérez indicó que las evaluaciones en línea son estandarizadas, por lo pronto no a todos les conforma porque son stándares internacionales comparativos con otros países que generalmente dejan desconformes a a las autoridades docentes y a la oposición política, no obstante han dados rendimientos. Los resultados son muy a largo plazo, no obtante perceptibles.

En Salto, en todas las modalidades de escuelas los resultados han sido buenos. Una de las líneas de la política educativa del quinquenio es la integralidad y ese trabajo se sigue enfatizando. A ello se le suma la tecnología con todas las escuelas conectadas a Ceibal.

Hay proyectos de cine y de teatro, expresión musical y corporal. Una gama de proyectos que dependen de cada institución y los recursos disponibles de cada escuela.

Ya está cronometrada la labor de la Junta Calificadora que evaluará a cada docentes, actividades y reuniones para arrancar un nuevo año lectivo. Las escuelas rurales están trabajando muy bien en sus diferentes categorías, visitándose cada establecimiento y posibilitando los recursos necesarios para continuar la tarea pedagógica.

“EN VACACIONES

SE APRENDE Y MUCHO”

Una de las frases que mejor define el Programa Educativo de Verano (PEV) es que “en vacaciones también se aprende, y mucho”. Sin duda, esa es la clave de esta propuesta que permite, durante el tiempo de vacaciones, generar espacios de enseñanza y aprendizaje. De algún modo, el PEV es, para todos los niños que participan de esta propuesta del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), un tiempo de juegos, diversión, entretenimiento, creatividad y salud, pero también es un tiempo de adaptación, de incorporación de hábitos, de construcción de vínculos, de interacción entre pares y con adultos. Es decir, cada día de asistencia al PEV significa un crecimiento en todos los sentidos y suma un tiempo pedagógico enriquecedor.

Entre los organismos, empresas e instituciones que cooperarán durante el desarrollo de la 28ª edición del PEV, que en éste año involucra a alrededor de 12.000 alumnos en más de 139 escuelas y jardines de todo el país –con la participación de un importante número de directores, maestros, profesores y auxiliares–, pueden mencionarse las intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha; el Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo Directivo Central, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Pelota al Medio, el Sindicato Único de Telecomunicaciones y Unilever.

Cada uno de estos colaboradores, aporta sus experiencias, recursos y cooperación para que el PEV 2018 cuente con un sinnúmero de propuestas, como por ejemplo, actividades en playas, parques, piscinas, programas de deporte y recreación; talleres artísticos, de lectura, huertas y ajedrez; campamentos y actividades vinculadas a ProLEE y ProArte; talleres de robótica, dron, satélite y programación.

En suma, la premisa es hacer del verano un camino de encuentros, alegría, conocimientos y movimiento.

Un tiempo especialmente para los niños más pequeños que ingresan por primera vez al sistema educativo –es decir, para los niños de Nivel Inicial que pasan a Primaria–, así como también para los alumnos de 6° año que seguirán su camino de aprendizaje en la Educación Media. El clima distendido, de juego y de diversión del PEV es, en este sentido, lo que más ayuda a un buen trabajo para este período de adaptación y transición en todos sus aspectos.