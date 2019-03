Oscar Aníbal Pedrozo brindó detalles de cómo emprenderá su gestión 2019

El Inspector de Primaria entrante Oscar Aníbal Pedrozo brindó detalles de cómo emprenderá su gestión 2019, luego de haber estado al frente de la Inspección Departamental de Primaria de Salto en el 2017.

En el 2018 el jerarca tomó posesión del cargo como Inspector Regional del Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), función que anteriormente había desempeñado en el 2016.

“Luego de transitar el 2018 y reorganizarnos en distintos aspectos con los aprendizajes propios de cada uno de los cargos por los que atravesé, retomo la Inspección Departamental de Primaria de Salto” – subrayó.

De su gestión anterior en nuestro departamento el Inspector Pedrozo reveló que se logró una muy buena gestión con la parte comprometida del equipo tanto de inspectores como funcionarios no docentes de la Inspección y altamente satisfactorio en cuanto a la actuación del cuerpo docente y no docente que se pudo visualizar mediante un trabajo intenso.

Dentro de las líneas que se han marcado a lo largo de la gestión, el docente hizo énfasis en la apuesta que se se viene llevando adelante en pos de la educación inclusiva, a la labor interinstitucional y a los diversos programas instaurados por el Centro Ceibal Tecnología Educativa que abre nuevas perspectivas sobre todo para las escuelas del interior del departamento.

En el marco de la Inclusión Educativa se presentaron propuestas dentro de las cuales se llevó adelante el trabajo de la Escuela No. 97 de Educación Especial en forma descentralizada. Se estuvo trabajando en doce centros educativos dado a que se tenía dicho centro en construcción, el arreglos de alto nivel.

“Ello significó un trabajo intenso en todas las escuelas del departamento pero fundamentalmente en esas dos escuelas donde pasaron a alojarse los niños de la Escuela No. 97; otras instituciones que colaboraron fueron el Liceo N. 3 y la Escuela Técnica, logrando consolidarse un intenso trabajo”.

Otro punto a destacar dentro de las líneas de la política educativa que se vienen planteando desde hace muchos años para este quiquenio, la apuesta es “Hacia la integralidad del conocimiento donde todos los niños puedan aprender en las distintas dimensiones.

“Ya hemos estado trabajando con la Maestra Directora Coordinadora del Centro Ceibal Tecnología, planificando acciones y pensando acerca del trabajo dirigido hacia maestros y estudiantes de las distintas escuelas, ya sea por la línea de planificación digital donde se va a impulsar la misma en distintas escuelas con una modalidad o una impronta un poco más pensada hacia la Enseñanza y que pueda reflejarse el trabajo de los maestros con al menos dos escuelas en profundidad, con un acompañamiento fuerte por parte de las dinamizadoras”.

En la Red Global de Aprendizajes están involucradas 23 escuelas que participan; algunas de ellas se incorporan este año con una metodología de trabajo que tendrá su acompañamiento y visualización hacia el trabajo conjunto para lograr los mejores aprendizajes, así como otras áreas del conocimiento que sean atendidas tanto por Maestros Dinamizadores, MAC, y los maestros de clase.

En breve se mantendrán reuniones con los maestros CAPDER de Primaria, que pasan a cumplir funciones de apoyo y divulgación del programa de Inglés en las escuelas rurales. Hay muchas líneas de trabajo que se están analizando, manteniendo reuniones con los inspectores referentes, inspectores coordinadores, el área de Educación Física.

A su vez se cuenta con el apoyo de las organizaciones civiles y gubernamentales que contribuyen con diferentes propuestas de acompañamiento.

El comienzo de clases se dio favorablemente y se pudo celebrar los cien años de la Escuela No. 10 pudiéndose advertir el compromiso docente y estudiantil, de la comunidad en general que engalanaron dicha celebración.

Este año se inició la Escuela No. 11 con la modalidad de Tiempo Completo con la presencia de la Inspectora de Zona. Se inicia el año entonces, con muchos desafíos.