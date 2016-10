Consultada respecto al motivo de su visita a nuestra localidad, la Inspectora Regional de Secundaria, Teresita Dos Santos, nos manifestó:

“Estoy presente en este momento en el Liceo de Pueblo Lavalleja, para escuchar a los integrantes de esta comunidad, quienes tenían planteos para realizar, referente a la necesidad de espacios para el funcionamiento del Liceo; al haber crecido la población, crecieron también los grupos, hay más estudiantes y estamos tratando de solucionar esa situación”.

¿Cómo encontró el estado edilicio del Liceo?

En primer lugar quiero destacar la responsabilidad y el compromiso de los padres y de toda la comunidad y el Municipio, que han apoyado en todo momento la transformación del CEY, en un Liceo rural. Le diré que vamos en un proceso lento de construcción.

¿Qué año estima podría culminarse entonces la construcción del nuevo Liceo?

Hoy por hoy puedo decir que la construcción del nuevo Liceo rural de Lavalleja, está prevista para la segunda parte del quinquenio, o sea, sería entre los años 2019 y 2020.

Para el próximo año vamos a tener dos aulas prefabricadas y vamos a trabajar para poder levantar paredes y habilitar espacios en esta construcción que está iniciada allí por el Municipio y por los padres de los alumnos del Liceo.

Referente a su labor como Inspectora Regional, ¿en qué situación considera que se encuentran los Departamentos que tiene a su cargo en el tema infraestructura?

A nivel edilicio, la verdad que están en condiciones favorables de trabajo, en su mayoría; en algunos hay óptimas condiciones y se están previendo la construcción de algunos Liceos, como por ejemplo en al año 2017 y 2018 en Sequeira, Departamento de Artigas.

En general en Salto, los Liceos están en muy buenas condiciones; yo hace poco que estoy acá, me he trasladado y hace un mes y medio que estoy trabajando, por lo que mucha visión de lo que es el Departamento de Salto todavía no tengo, pues me han tocado algunos Liceos de acá y quizás más tarde tenga más información para traerle.

¿Recibió muchos planteamientos?

Estoy muy contenta porque es una gente muy respetuosa, muy trabajadora, muy comprometida en un alto sentido local, a quienes necesariamente tenemos que estar apoyando, uniéndonos a este planteo que están haciendo, y ver cómo se concretan tosas esas situaciones.

¿Cómo surgió esa vocación de profesora?

Soy nacida y criada en Artigas, me gusta mucho estudiar por lo que a esta altura de mi vida tengo tres títulos, soy Profesora, Licenciada en Educación, Profesora de Filosofía, y Máster de Gestión Educativa; he concursado para los cargos que desempeño en carácter efectivo y amo la educación, amo a los jóvenes y me encanta pues es parte de mi vida.

¿Hay algo que nos pueda decir del Maestro Juan, tan querido en Pueblo Sequeira y en diferentes localidades?

Lo conozco y somos grandes amigos; ahora está dedicándose al teatro en Artigas, es un vocacional por excelencia, un ejemplo y un modelo en nuestra ciudad.

¿Algo más que quiera agregar?

Que estoy a las órdenes para cuando me necesiten, y la información que quieran. Nuestra función como representante e integrante del Consejo de Educación Secundaria, es garantizar la Educación de nuestros jóvenes, y para eso estamos trabajando todos, todos desde Secundaria para lograr esos objetivos, porque estamos muy comprometidos y nos debemos a los jóvenes y a los derechos, ya sean de estudio.