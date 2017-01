La lluvia aminoró probabilidad de incendios de campo.

Las instalaciones eléctricas inapropiadas o precarias sumado al mayor consumo de energía ha sido uno de los factores más frecuentes en los últimos incendios de varias fincas que se produjeron en nuestra ciudad.

Mientras que en lo que respecta a los incendios de campo, la alta humedad del ambiente producto de las constantes lluvias que se produjeron días atrás, han evitado la propagación de incendios forestales, informó el encargado interino del destacamento de Bomberos de Salto, Sgto. Julio Acosta

VARIOS INCENDIOS EN FINCAS

En lo que tiene que ver a las intervenciones que personal de Bomberos ha mantenido en la ciudad, Acosta recordó que lamentablemente hubo varios incendios de fincas en los últimos días y que han estado trabajando en eso.

En estos casos, señaló que los focos de incendio se han generado en la mayoría de los casos por problemas en la instalación eléctrica, lo que ha detonado varios incendios en las últimas horas.

“Al no tener instalaciones debidamente apropiadas, como ser llaves térmicas, sumado al alto consumo en instalaciones precarias, produjo en varios casos cortocircuitos y ese ha sido el factor en la mayoría de los incendios”, comentó Acosta.

LA LLUVIA AMINORÓ PROBABILIDAD DE INCENDIOS DE CAMPO

“Nosotros, al momento no hemos tenido grandes incendios de campo, un poco ayudados por las constantes lluvias que se han venido produciendo estos últimos días. La lluvia nos ayudó un poco en eso porque mantuvo la humedad en el campo y los suelos y evitó pastizales secos que son uno de los principales factores para los incendios de campo”, comentó el encargado interino.

Si bien el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2016 presentó desvíos ligeramente negativos en las precipitaciones en todo el país, incluso generándose déficit hídricos en algunas zonas, en la segunda quincena de diciembre del pasado año y primera quincena de enero de 2017 se han registrado lluvias puntualmente periódicas en gran parte del territorio nacional, con una mayor concentración en la zona metropolitana, parte de Maldonado y de Rocha. Sin duda esto ha contribuido positivamente para reducir el riesgo de incendios forestales y de campo.

PARTE DEL PERSONAL AL SUR Y ESTE DEL PAÍS

Desde el destacamento de Bomberos, se informó que el personal que se maneja en esta temporada es similar al que se cuenta todos los años. Informó también que durante los meses de verano se suele enviar personal a la zona sur y este del país en refuerzo del existente en esa región, donde tradicionalmente se suelen producir la mayoría de los incendios forestales.

“De igual manera el traslado de ese personal no afectó al departamento”, aseguró Acosta, “porque el personal efectivo está prácticamente todo porque generalmente las licencias del personal se toman en invierno”, agregó.

EN VIGENCIA EL DTO DEL FUEGO

El jerarca recordó que a partir del 1º de diciembre entró en vigencia el Dto 436/2007 que prohíbe la creación de fuegos en cualquier lugar del territorio nacional, con la excepción del fuego para la cocción de alimentos en los parrilleros y lugares debidamente autorizados. En estos casos se debe realizar con las precauciones necesarias para evitar que se produzcan incendios.

Normativa vigente

Para continuar con esta tendencia a la reducción de riesgo por incendios, el Sistema Nacional de Emergencias apela nuevamente a la responsabilidad de las personas para cuidar el entorno. En este sentido se recuerda que desde el 1 de diciembre pasado, rige el Decreto 436/007 que prohíbe la realización de fuegos y quemas desde el primer día del mes de diciembre hasta la segunda quincena de abril de cada año. Asimismo, la norma mandata a mantener limpios los predios y a extremar el cuidado en el uso de fuegos artificiales. Cabe recordar que se trata de un delito que se pena con prisión y que el 98% de los siniestros se deben a la participación humana.

La imprudencia, el descuido y la intencionalidad son conductas penadas por nuestras leyes. El artículo 206 del Código Penal determina que “el Incendio es un delito con una carga penal de entre 12 meses de prisión y 16 años de penitenciaría”. En esa misma línea, el artículo 2º de la Ley 15.896 establece que “Las multas se graduarán de acuerdo a su gravedad, entre 10 y 200 unidades reajustables” y el artículo 90 del Código Rural determina que el que hace quemazón de campos está obligado a la “reparación de todos los daños y perjuicios que ocasionare”.

SOLICITAN PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA A LA POBLACIÓN

“El factor climático nos ha ayudado, generando una humedad en los suelos que ha evitado la propagación de incendios. Pero de todas maneras es bueno recalcar a la población que continúa vigente el Dto 436/2007 que prohíbe la creación de fuegos hasta la primera quincena del mes de abril. Por eso, a las personas que van a acampar y pueden prender una pequeña fogata, se le pide a la población que tenga precaución y la mayor de las prudencias a la hora de maniobrar el fuego y asegurarse que esté totalmente apagado antes de retirarse del lugar. Más allá de la humedad, las temperaturas continúan siendo muy altas y eso es un factor que siempre juega en contra en los incendios”, concluyó.