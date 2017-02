El Instituto Anglo está recibiendo a buen ritmo, inscripciones para los cursos que comenzarán el 6 de marzo en sus dos locales; en el centro (calle Artigas 728) y en la Zona Este (Arregui 346).

Laura Gambetta, directora de dicha institución comentó a EL PUEBLO que ambos locales trabajan de la misma manera, los profesores que dictan las clases son los mismos que dividen sus horas en un local y el otro, así como los cursos, los programas y el material, son iguales.

Gambetta destacó que el Anglo no es una institución preparadora de exámenes, sino que tiene sus propios programas, e incluso aquellos alumnos que no quieren dar exámenes internacionales por la razón que sea, pueden dar exámenes al nivel de los internacionales, que son tomados por el Anglo y tienen el nivel correspondiente.

Si bien utilizan libros de textos, “el eje de nuestro trabajo no es el libro de texto sino que es el programa. Eso -explicó la directora- implica que la metodología a utilizar, sea otra”.

Con ese concepto, desde hace un tiempo, se están usando las plataformas, que este año se incorporan en los centros de Salto.

Se trata de Class Buzz, una plataforma motivacional, cuyo objetivo es motivar al alumno.

Los contenidos del curso siguen en manos del docente, la plataforma asigna a cada alumno, un equipo, y de acuerdo a cómo cada uno trabaje el curso, se le va asignando puntajes o se lo penaliza y los puntos a favor o en contra, van para su equipo.

Todos los niveles estarán mezclados en los diferentes equipos, el juego comienza en marzo y finaliza en mayo, ahí hay un ganador y comienza nuevamente. Es decir que cada dos meses se termina uno y comienza otro.

Es importante destacar que no se gana dinero ni premios costosos, se trata de ganar el honor, el orgullo de pertenecer a determinado equipo que trabaja de determinada manera.

Gambetta indicó que el docente manejará la plataforma desde el celular o una Tablet, pero los alumnos no necesitan tenerla, aunque tanto ellos como sus padres tienen la opción de seguir algunas cosas desde su celular.

Los puntos se suman –o restan- según el trabajo de la clase, por ejemplo, si corrigen sus deberes adecuadamente, o cumplen lo que se les indicó.

BUENOS RESULTADOS

Si bien en los centros de Salto, la plataforma comenzará a utilizarse este año, en otros centros del país ya la están utilizando desde el año pasado, y les ha dado muy buenos resultados en cuanto a motivación, y además tiene una parte importante que es la comunicación con los padres, ya que la plataforma envía información a los padres todos los viernes, además de que el padre puede acceder cuando quiera y ver si su hijo está en clase, porque cuando el docente pasa la lista, ya queda registrada la asistencia.

DESDE 6 AÑOS

Gambetta resaltó que el Anglo ofrece cursos para niños desde los 6 años, así como cursos intensivos para adultos, y cursos para adultos, enfocados a la comunicación que son tres horas y media por semana, divididas en dos días, para aquellas personas que quieren mantener su nivel de inglés o hablar fluidamente el idioma.

PRECIOS ACCESIBLES

Por otra parte recordó que el Anglo tiene un precio por el curso completo que puede ser pagado al contado –donde se ofrecen descuentos- o en 9 cuotas (de marzo a noviembre).

No se cobra matrícula ni exámenes (excepto los internacionales), ni hay aumentos durante el año, además se ofrecen descuentos para hermanos.