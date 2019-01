Robert Correa – Director Comercial

EL PUEBLO dialogó con el Director Comercial del Instituto Politécnico de Estudios, Robert Correa, quien resaltó la importancia del nuevo curso de Auxiliar Administrativo y Contable que comenzará a dictarse en nuestra ciudad en este mes de enero en las instalaciones del Hotel Los Cedros.

¿Un nuevo año y nuevas propuestas académicas?

La capacitación, el curso que estamos promoviendo en esta oportunidad, es el de Auxiliar Administrativo Contable. El alumno egresado de este tipo de cursos, del que estamos promocionando hoy específicamente, va a tener la posibilidad de acceder a determinados puestos en el área administrativa en todo tipo de empresa, y que se lo capacitará con una base sólida en contabilidad (balances, asientos, arqueos de caja, etc.); también, tiene documentación comercial, tanto para familiarizarse con todo lo que respecta a documentos: facturas, boletas, recibos, etc.; después se dictará un módulo de Taller Comercial, que se dirige al aprendizaje respecto a los formularios del BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Banco de Seguros. También, se tratará la Ley de Inclusión Financiera, lo cual es fundamental, y demuestra que el curso se encuentra sumamente actualizado a la realidad de hoy.

Después, también se contará con toda la parte tributaria: IVA, IRPF, IRAE, etc. A eso le sumamos un módulo de Derecho Laboral, que apunta a la parte de la las formalidades en los contratos de trabajo, cálculos de sueldos, aguinaldos, despidos, horas extras, licencias y ese tipo de temas. Y, también, se dictará un módulo de Psicología Laboral, que busca preparar al alumno para las entrevistas laborales.

¿O sea que, el estudiante sale con una formación completa y actualizada en todo lo que tienen que ver con la tarea o tareas que cumple un auxiliar administrativo?

Absolutamente. El diploma de Auxiliar Administrativo Contable, tiene un valor a nivel nacional. La preparación es en administración, contabilidad y recursos humanos.

Cabe destacar que el Instituto está registrado en el Consejo Nacional de Educación no Formal (CONENFOR) y adherido a Real Cur, que es una base de datos. Los docentes que dictan los cursos son todos profesionales, lo que asegura seriedad y responsabilidad en lo que se enseña.

¿Cuándo comienza a dictarse el curso, qué duración tiene, dónde y cómo se puede acceder a la inscripción, y de cuánto es el monto a abonar?

Todos los cursos que brindamos son intensivos, sumamente técnicos, y más que cursos, diríamos que son capacitaciones laborales. Se dictan una vez a la semana, durante 5 meses; no hay requisitos previos para cursarlos y los horarios son a elección del alumno. El curso de Auxiliar Administrativo y Contable comenzará ahora en enero, fecha a definir, en las instalaciones del Hotel Los Cedros y su costo puedo asegurarle que es sumamente accesible a todo aquel que se interese en realizarlo.

El teléfono de contacto para inscribirse es: 09220 3330. Se pueden comunicar por whatsapp y mensajes de texto.