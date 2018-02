Dentro de las propuestas educativas que brinda Salto se encuentra el Instituto Mundo Nuevo, con más de cuatro décadas de trayectoria y toda una tradición en valores, calidad humana y profesional, desafiando cada año con nuevas propuestas aggiornadas a un mundo tan cambiante, además de las propuestas tradicionales, todas con buena inserción laboral y crecimiento personal.

Ante el inicio de un nuevo año lectivo, Instituto Mundo Nuevo arranca el 2018 como si fuera el primero en su trayectoria, con la energía de quien inicia algo por primera vez sumando además la experiencia de 44 años de trayectoria educativa.

En diálogo con EL PUEBLO, la Directora del Instituto Mundo Nuevo, Margarita Baldasini, informó sobre las propuestas para este año y los requisitos para las inscripciones que ya comenzaron.

UNA PROPUESTA VARIADA

Dentro de las propuestas que se ofrecen, Baldasini destacó la preparación para trabajar en empresas públicas y privadas a través de cursos como administración de empresas, auxiliar contable, memory, contabilidad, marketing, recursos humanos, actualidad empresarial, documentación, entre otros.

También, a nivel informático Mundo Nuevo cuenta con diferentes propuestas que van desde los conocimientos básicos hasta diseño en 3D y página web. Además, se encuentran disponible el curso de auxiliar en educación inicial, un curso que brinda buenas propuestas laborales no solo para trabajar en jardines sino en toda actividad con niños, en turismo, entretenimiento, etc.

El instituto trabaja además vinculado al sector empresarial, preparando a sus trabajadores para un mejor desempeño en sus tareas. En este sentido, su directora señaló que cuentan con talleres, seminarios, charlas, sobre diferentes temáticas con cursos a medida para cada empresa. A modo de ejemplo, señaló cursos en el área de recursos humanos, marketing, liderazgo, relaciones humanas, gestión, ventas, etc.

CURSOS NUEVOS Y CLÁSICOS

Como novedad para este año, Mundo Nuevo incorporó un curso muy pedido y esperado como lo es el de locución para radio y televisión, orientado no solo para quienes aspiran a desarrollarse en esta área laboralmente sino también a quienes quieren mejorar su expresión y oralidad, educando la voz.

Entre las propuestas clásicas que año a año cuentan con un número importante de inscriptos se encuentra el curso de calidad de vida. Una propuesta diferente que busca brindar a las personas las herramientas necesarias para llevar adelante una mejora en su calidad de vida.

DESDE DIFERENTES PUNTOS DEL DEPARTAMENTO Y OTROS LIMÍTROFES

La calidad y trayectoria de los cursos que ofrece Mundo Nuevo llevó al instituto a posicionarlo en un nivel de excelencia en el departamento e incluso a extralimitar sus fronteras al punto que muchas personas de Artigas, Paysandú, Rivera y Tacuarembó han pasado por esta institución. Muchas de estas personas llegan en busca de una formación universitaria a Salto y además de concurrir a la universidad, encuentran en Mundo Nuevo una formación paralela, que en algunos casos complementa y en otros crea nuevos conocimientos de suma importancia para el desarrollo futuro de sus profesiones.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

La directora, hizo referencia al período de inscripciones y señaló que las mismas ya están abiertas, invitando a los interesados a visitar el Instituto para conocer más a fondo cada propuesta, el espacio físico donde se desarrolla y la calidad del grupo humano que trabaja.

Además, remarcó que Mundo Nuevo no exige matrícula de inscripción y únicamente solicita que se abone la primer cuota por adelantado para asegurar el lugar, debido a que estos cursos son de alta demanda y requerimiento, por eso se pide que concurran cuanto antes a confirmar su opción.

Durante lo que queda del mes de febrero el Instituto mantiene un horario de verano, de 9:30 a 12 y de 16 a 20 horas y en marzo ser hará un poco más extenso, las consultas se reciben también telefónicamente o en Rivera Nº 1644.

EL ESTUDIO COMO REALIZACIÓN PERSONAL

Finalmente, Baldasini, hizo una reflexión de la actualidad educativa y en ese sentido señaló que “los tiempos han cambiado, las personas han cambiado, pero determinados conceptos y valores no. Ciertamente que hoy nos encontramos ante un mundo que es muy desafiante, pero Mundo Nuevo tiene cimientos muy firmes, personal capacitado y comprometido que busca lograr el desarrollo integral en sí mismo y enfrentar el estudio no como una carga sino como un medio de realización personal, laboral y profesional. Para lograr esto, es necesario primero llegar al corazón de las personas para luego llegar a la mente”, comentó.