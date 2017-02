Instituto Mundo Nuevo comienza un nuevo año de actividades, buscando siempre innovaciones que se adapten al mundo actual, pero siempre manteniendo la seriedad, el compromiso , la responsabilidad y excelencia en capacitación que caracteriza a la institución y le ha permitido continuar vigente hace más de 43 años.

Margarita Baldassini, principal de Instituto Mundo Nuevo, dialogó con EL PUEBLO para dar a conocer los principales cursos que se brindarán este año y para los cuales están abiertas las inscripciones.

Baldassini dijo que al comenzar el año, “nos planteamos dónde estamos parados como centro de capacitación y en ese sentido, tenemos por delante un gran desafío en este momento donde los cambios se van haciendo tan rápidos”.

Así es como el Instituto como centro de capacitación se plantea qué hacer para brindar conocimientos y herramientas adecuados a esta realidad de hoy.

De esta manera Mundo Nuevo realizó un estudio de mercados, de la realidad de Salto, de la región, a nivel nacional y también un pantallazo del mundo.

“En este momento nos podemos informar qué están enseñando en cualquier universidad del mundo y cuáles son las exigencias de otros lados así como de Uruguay y Salto, las que no escapan a la realidad mundial”.

En base a ese estudio, los cursos que se brindarán este año como cada año, se han actualizado acorde con la realidad.

Teniendo en cuenta que “hoy uno de los grandes cambios es que todo lo tenemos ya, sin el mínimo esfuerzo, también queremos adquirir los conocimientos sin el mínimo esfuerzo”, y es por eso que el Instituto Mundo Nuevo busca que entre los alumnos y los docentes haya un trabajo de retroalimentación, que haya un compromiso, que cada alumno se haga cargo de lo que eligió.

Para ello la institución ofrece a sus alumnos ambientes climatizados, atención personalizada, docentes que clase a clase buscan lo mejor de cada uno.

CURSOS

Entre los cursos que comienzan en este primer semestre, Baldassini mencionó el de Administración de Empresas, que es un curso que “realmente fascina”, porque en un año se le da un paquete de conocimientos de lo que es importante para administrar, para tener un puesto de mando medio.

El curso incluye la realidad de las empresas hoy, y lo realizan personas jóvenes, adultas, gente que está buscando una salida laboral o que quieren mejorar su trabajo.

Otro es el de Auxiliar contable, que es un curso para trabajar en Bancos, en oficinas, para aquellos que quieren hacer la carrera de ciencias económicas y les cuesta mucho la parte de contabilidad.

También están abiertas las inscripciones para el curso de Auxiliar en Educación Inicial. “Estamos trabajando con un nuevo plan, 2017 donde se han hecho determinados cambios, haciendo también un estudio de la realidad: cuál es el rol del auxiliar en un aula.

Pero no tenemos el curso para trabajar solamente adentro de una clase y en una institución, ya que Salto es una ciudad turística, universitaria, donde muchas veces los adultos tenemos

que hacer determinadas actividades y no tenemos quien cuide de nuestros niños, de manera que con este curso se está abriendo un abanico de posibilidades al auxiliar para que puedan trabajar cuidando los chicos en un determinado lugar donde haya una reunión, un congreso, etc.

Dentro del área de la informática, como cada año, Mundo Nuevo ha incorporado nuevas capacitaciones, todo lo referente a redes sociales, Office y este año incorporó Diseño Gráfico en 3D para aquellos que quieran trabajar en diferentes imprentas, abrirse pequeñas empresas, para los que estudian arquitectura.

Una vez por semana (jueves de tarde) se dictará el curso sobre Calidad de Vida, cómo vivir en un mundo tan agitado con más calidad, con menos estrés y menos ansiedad, “No se dan recetas, sí herramientas para que vivamos desde nuestra realidad con calidad de vida”.

Asímismo se están recepcionando inscripciones para el curso Relaciones Humanas, Personalidad y Comunicación que es un curso corto que las empresas lo piden mucho.

Es importante que los interesados consulten ya que hay una gran promoción en el mes de febrero, los cursos están sin costo de matrícula.

Mundo Nuevo está ubicado en Rivera 1644, las consultas también se pueden realizar a través del teléfono 473 35635.