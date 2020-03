Mucho se viene hablando de la alimentación que estos días de emergencia sanitaria y, por ende, de suspensión de clases, reciben los escolares que habitualmente venían concurriendo a los comedores de las escuelas. Hay quienes se han quejado de que no es la alimentación adecuada, y contrariamente, hay quienes se manifiestan conformes con lo que se está logrando y califican de injustificadas las quejas considerando que se trata de medidas precisamente de emergencia. Luego de dialogar brevemente con autoridades de la Educación Primaria de nuestro departamento, las que confiaron a este diario que tienen orden de no hacer declaraciones sobre el tema en medios de prensa, por lo que evitaron brindar opiniones, EL PUEBLO pudo igualmente acceder al siguiente documento, donde se establecen los lineamientos a seguir.

SISTEMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN SITUACIÓN DE MENÚ EMERGENCIA

SANITARIA POR COVID-19

Cumplimos con informar lo transmitido por la Mtra. Graciela Moizo, Jefa encargada del PAE, sobre la modalidad para brindar el servicio de alimentación en Salto en estos días de emergencia. La misma es la siguiente: -Cada Director (que tenga niños inscriptos en el almuerzo durante estos días) debe optar por un proveedor/comercio que cumpla con los requisitos y la reglamentación vigente para poder vender a ANEP. -Se debe optar por un menú de emergencia de un valor de $120 hasta $200 (máximo) por niño. -El costo del mismo se debe cubrir con los rubros de alimentación de cada escuela. Al ser mucho menor la asistencia que en el resto del año, se considera que se puede cubrir con la partida mensual de alimentación que ya tiene asignada la Escuela. -El comercio debe hacerse cargo de responder a la demanda y de cumplir con la entrega de los alimentos en tiempo y forma de acuerdo a lo pautado con la Dirección de la Escuela. En caso de no cumplir con este aspecto se debe contemplar cambiar de proveedor; debido a que se debe evitar de todas maneras la aglomeración de personas que van a retirar en el local escolar. -El mismo debe contemplar una porción envasada de manera individual en óptimas condiciones de higiene (Bandeja y papel film). -Se debe pensar en optar por un menú más variado en cuanto los tiempos lo permitan, pasada la emergencia de estos primeros días. -Ejemplos de menú: Empanada de carne al horno (porción: 2 unidades; Tartas (verdura, pollo, jamón y queso, carne); Pastel de fuente; Ensalada tipo salpicón (pollo o atún) sin aderezos; Carne al horno o a la plancha con arroz (o puré de papa) y ensalada; Pan de carne y ensalada; Arrollado de pollo con ensalada. -Postre: una fruta. NO: Frituras, hamburguesas congeladas, papas pre fritas, nuggets, aderezos, alimentos semi-líquidos, condimentos o salsas picantes, alimentos para consumir calientes. Lic. Nut. Noelia Ruiz y Lucía Menoni.