Con un especial recuerdo para Ingrid González, reciente víctima

El propósito será recordar especialmente a Ingrid González, policía fallecida en Montevideo, al ser incendiado intencionalmente su domicilio, y a todos los policías caídos en el cumplimiento de su deber.

El próximo martes 31 de enero a la hora 10:00, se llevará a cabo una concentración organizada por el SUPU (Sindicato Único de Policías del Uruguay) frente a la Jefatura de Salto, bajo la consigna «Ni un policía menos», expresó en diálogo con EL PUEBLO, el Secretario Departamental del SUPU, Cristian López.

Dichas movilizaciones, agregó, se realizarán en cada departamento frente a cada Jefatura, toda vez que un policía sea asesinado en un procedimiento o por el hecho de ser policía, resolución adoptada por la Directiva del Sindicato, luego del fallecimiento del último compañero que mataron, alrededor del mes de mayo del año pasado; en este caso, se recordará especialmente a la compañera Ingrid González, fallecida recientemente en la ciudad de Montevideo, al incendiarse su vivienda de forma intencional.

LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

La actividad consistirá en la lectura de una proclama, la colocación de una ofrenda floral, culminando con un fuerte aplauso para Ingrid y todos los compañeros caídos en servicio, en cumplimiento del deber y por su calidad de policías, por lo que se solicita que los concurrentes lleven una vela de color azul, en homenaje a los mismos.

La invitación es extensiva no solamente a los compañeros policías, los que deberán ir de particular y sin armas; sino que también lo es para todos los que deseen participar, como familiares, Organizaciones Civiles y población en general.

López manifestó también que, si bien en Salto desde hace ya algún tiempo que los efectivos no son blanco de amenazas o actos como el sufrido por González, habiendo tenido lugar los últimos de ellos, a principio del 2014 y principio del 2015, donde la casa de un efectivo fue baleada, y la de otro, fue incendiada al arrojarle una bomba; lo cual sucedió antes de que el SUPU abriera su departamental en Salto, a mediados del año pasado.

Consultado respecto a si los efectivos se sienten protegidos ante este tipo de amenazas, el dirigente gremial expresó que, en las actuales circunstancias y como vienen cambiando las mismas, se deberían tomar algunas medidas como el maximizar las penas contra los homicidios y ataques al personal policial, lo que tengo entendido ya fue propuesto en su momento; como forma de garantizar más la seguridad de quienes trabajan en defensa de la seguridad precisamente de toda la población.

EL HECHO

El pasado martes 10 de enero a las 03:30 horas de la madrugada, la vivienda de Ingrid González, ubicada en el complejo de viviendas CH 84 en el barrio Unidad Casavalle de la ciudad de Montevideo, fue incendiada intencionalmente por una bomba molotov.

En el lugar se encontraba la occisa de 29 años de edad, dos sobrinas de 7 y 9 años, y su madre de 62, las que pudieron ser rescatadas del fuego; de acuerdo a lo informado por Bomberos, la funcionaria policial intentó ayudar a sus familiares, y luego de hacerlo, se vio acorralada por las llamas, por lo que decidió encerrarse en el baño de la vivienda, donde si bien pudo colocarse bajo el agua, no pudo evitar el monóxido de carbono, el cual le produjo la muerte por asfixia, además de las quemaduras de segundo grado sufridas.

Luego de efectuadas las investigaciones pertinentes, la Justicia procesó con prisión a un joven de 18 años como autor del hecho, por el delito de “incendio especialmente agravado con el resultado de muerte de una persona y lesión de varias”.

El procesado habría manifestado querer dar muerte al sobrino de González, con quien habría mantenido tiempo atrás una pelea a golpe de puño, motivo por el cual arremetió anteriormente contra el domicilio, tirando bombas brasileñas para intimidar a su objetivo.