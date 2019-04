El intendente de Salto Andrés Lima, confirmó que la semana próxima estarán llegando los dos nuevos camiones compactadores y dos camiones para el levantamiento de podas que serán integrados a la flota del servicio de Recolección y Barrido de la Intendencia de Salto. Por ende, durante los próximos días, la comuna comenzará a distribuir los 250 nuevos contenedores en diversos puntos de la ciudad para reforzar el nuevo sistema de recolección con el objetivo de cubrir un área mayor con menor cantidad de funcionarios ya que los nuevos camiones necesitan dos trabajadores, mientras que los del sistema tradicional funcionan con al menos tres.

El director del área, Fernando González, explicó que la redistribución del personal permitirá centrar los esfuerzos en reforzar aquellos servicios que requieren mayor atención en estos momentos, a la vez que facilitará la tarea a los ciudadanos que residan en las zonas que pasarán a contar con contenedores de residuos, ya que estos no estarán limitados a sacarlos los días de recolección en la zona, sino que podrán dejarlos en estos nuevos recipientes.

Consultado sobre el aumento en la cantidad de contenedores para mantenerlos correctamente higienizados, González dijo que si bien está proyectada la compra de un segundo camión multifunción para un próximo período, con el recientemente adquirido podrán cubrir todas las zonas, aunque deberán disminuir la cantidad de horas en las que los funcionarios y el vehículo prestan tareas para otras áreas de la comuna.

Los nuevos camiones ya se encuentran en Montevideo y restan los últimos trámites administrativos para que sean liberados y entregados a la Intendencia de Salto.

Servicio limitado

Fernando González también se refirió al servicio limitado ofrecido durante los últimos días, donde se dio la particularidad de que el viernes de Turismo y el Día de los Municipios de América se celebraron con pocos días de diferencia, lo que motivó que el servicio habitual no se cumpliera durante esos días en menos de una semana.

El jerarca recordó que, en el año, el servicio de Recolección no cumple funciones el 1º de enero, viernes de Semana de Turismo, 24 de abril, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre, “en esos días ya está programado que no se cumplirá con el servicio dado que es algo que está instaurado desde hace muchos años en el sector”.

Durante el resto del año, la Unidad de Recolección y Barrido trabaja las 24 horas, en tres turnos de 8 horas, 7 días a la semana, señaló González.