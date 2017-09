Del HAA 001 al HAA 999 hay plazo hasta el 15 de octubre

El Gobierno Departamental informa que por disposición del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) bajo acuerdo del Mercosur, se comienza con el cambio obligatorio de chapa matrícula a los vehículos empadronados en la Intendencia de Salto.

El director general de Hacienda, Gustavo Chiriff informó que “todos aquellos que tengan chapas matrículas desde la HAA 001 hasta la HAA 999, tienen plazo hasta el 15 de octubre”.

Para realizar el cambio correspondiente, se debe concurrir a la oficina de Registro de Tránsito de la Intendencia de Salto en calle Juan Carlos Gómez 32, de lunes a viernes de 9.15 a 16.15 horas.

Chiriff puntualizó que “desde hace unos meses, se comenzó a entregar a los vehículos que se han estado empadronando, ya sean cero kilómetros o usados, la chapa del Mercosur”.

Las características de la nueva matrícula son: Fondo blanco, caracteres negros, una faja azul arriba con el emblema del Mercosur, nombre y bandera de cada país.

La implantación de la patente única en el ámbito del bloque regional, en su momento, fue señalado como “un avance en el proceso de integración regional”.

INFOCRED

Por otro lado, Gustavo Chiriff señaló que se continúa con la notificación a deudores con la Intendencia de Salto, mayores a 50 mil pesos, a través de la empresa Infocred.

El jerarca recordó que “en una primera instancia se les da un plazo de cierta cantidad de días para pasar por la Intendencia, si no concurren, va un segundo llamado con otro plazo, pero ya con el aviso de que si no concurren van a ser registrados en la base de datos en Infocred. El tercer aviso, mediante carta, es que quedaron registrados y van a permanecer así mientras no regularicen su situación con la Intendencia”.

El director general de Hacienda aclaró que “esto no es una gestión de cobro, sino una recuperación de pasivo, a los efectos de destinar lo que aportan los contribuyentes a la mejora de todo el departamento. Los avances en inversión y mejora en calles y alumbrado, es gracias al aporte de todos los salteños”.