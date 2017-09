Para reubicación de familias desplazadas por la creciente

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) Eneida de León, junto al director Nacional de Vivienda Salvador Schelotto y otras autoridades del MVOTMA están realizando en esta semana una gira por el norte del país, que abarca los departamentos de Salto, Paysandú, Artigas y Tacuarembó.

En la tarde del martes arribaron a la ciudad de Salto donde se reunieron con el Intendente Andrés Lima y parte de su equipo de gobierno. En la oportunidad, también se firmó un convenio marco con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) para la compra de terrenos destinados a la construcción de soluciones habitacionales para la reubicación de familias que son desplazadas por las inundaciones.

Gabriel Rodríguez, presidente de CTM, señaló en ocasión de la firma del documento, que este aporte da continuidad al vínculo de CTM con la comunidad salteña a través de la utilización «de recursos genuinos provenientes del peaje en el puente de Salto Grande. Será un monto importante de dinero que se destinará a la adquisición de terrenos».

El Intendente Andrés Lima señaló que la realidad ha llevado a que «las intendencias se involucraran en el tema de la vivienda, como en el caso de Salto, donde las inundaciones desplazan a miles de salteños. La Intendencia está trabajando en proyectos de construcción de viviendas en la zona de Salto Nuevo y entre sus prioridades está el trabajo en varios asentamientos como Andresito, La Esperanza y La Amarilla. El apoyo del MVOTMA, al que se suma ahora el de CTM, es fundamental para nuestro departamento».

Los terrenos que se van a adquirir deben reunir varias condiciones para ser aceptados por el MVOTMA. Además de no ser inundables, no pueden presentar contaminación de ningún tipo y su ubicación debe asegurar a las familias el ejercicio de su derecho a la salud, el saneamiento, la educación, el ocio y la infraestructura general de la ciudad. Además, el MVOTMA asegurará la permanencia a las familias beneficiarias en el lugar.

La Ministra Eneida de León destacó que «el departamento de Salto y el litoral en general, es una preocupación para nuestro Ministerio y para el gobierno nacional».

El objetivo es delimitar una línea de riesgo a partir de la cual no se pueda construir, para que no se sigan repitiendo las situaciones de desplazados por inundaciones. Agregó que la cantidad de cooperativas de viviendas que tiene Salto «demuestra que su población se preocupa por llegar a la vivienda y conservarla, y desde el Ministerio queremos apoyarlo». La planificación apunta a la construcción de 200 viviendas en Salto.

La gira también incluyó un recorrido por algunos de los terrenos que próximamente se destinarán a la construcción de viviendas.