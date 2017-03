El Intendente anunció que los trabajos irán hasta el final del período.

Dispuestos a ponerle fin al tema de las enchorradas en nuestra ciudad por el desborde de arroyos y cañadas que afectan a cientos de familias, el intendente de Salto, Andrés Lima, junto al equipo de Obras de la comuna salteña, encabezado por su director Elbio Machado, anunció el inicio de una tareas que insumirá varios meses pero que pretenden sea definitiva.

En ese aspecto, fue que presentaron el comienzo de las obras de canalización de arroyos, iniciando las tareas con el arroyo Ceibal, en las inmediaciones del barrio Federico Moreira. Allí el jefe comunal salteño dijo que ese cauce ha generado diversos problemas a lo largo de su trayecto hacia su desembocadura en el río Uruguay, provocándole problemas a centenares de familias, algo a lo que quieren ponerle fin con este trabajo.

LIMPIEZA

El director de Obras de la Intendencia de Salto, Elbio Machado, sostuvo que “lo que estamos presentando es un plan en la limpieza de arroyos, una tarea que a partir de ahora se va a llevar adelante desde el Departamento de Obras, con toda la limpieza de todos los arroyos de la ciudad, por lo cual empezamos en la zona más conflictiva de Salto, ya que los días de enchorradas aquí mismo se generan dificultades para toda esta zona”.

El jerarca admitió que “lo que hicimos fue elaborar un plan de mantenimiento del arroyo, no es solo en este caso el Sauzal sino también todos sus efluentes, y además se cumplirá con la limpieza de las bocas de tormenta y de alcantarillado”.

El funcionario informó que las tareas insumirán “un tiempo considerable y la idea es que este equipo quede disponible para este tipo de limpiezas hasta el año 2020, realizando los trabajos de mantenimiento. Nosotros decidimos iniciar en esta zona puntual porque fue la más conflictiva en los tiempos de enchorradas, la idea es continuar por la zona del barrio Ceibal y una vez que terminemos con este arroyo pasaremos al Sauzal”.

DESTRABAR

Por su lado, el jefe del sector Gramon de la comuna salteña, Silvestre Hernández, dijo que “estamos trabajando en la limpieza de estos arroyos porque su estado perjudica mucho a la gente por su situación y por la contaminación que existe en el lugar. Nuestra intención es trabajar junto a los funcionarios y dar todo el tiempo para hacerlo cuanto antes”.

Silvestre dijo que por ahora están usando la maquinaria que necesitan, como ser las retroexcavadoras y camiones, adelantó que la tarea insumirá “bastante tiempo ya que la zona de trabajo puede presentar dificultades por las condiciones del suelo, como ocurre en la ribera del arroyo Ceibal cerca de su desembocadura en la costanera”.

AÑOS QUE NO SE HACÍA

Por su parte, el intendente de Salto, Dr . Andrés Lima, dijo que “hace diez años que no se hacía este tipo de tareas y nuestra intención es apuntar aquí a que se haga un buen trabajo. Queremos apuntar a tener un buen resultado y no tanto a la rapidez. Por eso la idea es que se trabaje de forma minuciosa, tranquila, limpiando y ensanchando el cauce de los arroyos, evitando lo que hoy sucede con la mayoría de los que hay en la ciudad y que es que el agua cuando hay abundante lluvia en la ciudad, forma represas y eso termina inundando viviendas”.

“Son centenares de viviendas las que padecen el problema del agua de la enchorrada de lluvia y que nosotros creemos que podemos solucionarlo. En el caso del barrio Federico Moreira que es la zona por donde empezamos, ha sido incontable las veces en la que la Comisión Vecinal y las propias familias nos han hecho saber todas las dificultades que genera cuando el agua termina invadiendo medio barrio y queremos llevar la tranquilidad a la población de que el trabajo arranca hoy, pero no termina en una semana, sino que va hasta la finalización del período”, expresó el intendente.

Lima también enumeró una serie de barrios de la ciudad que sufren este problema y por los cuales van a trabajar mencionando a Cien Manzanas, Los Ingleses, Ceibal, Salto Nuevo, incluso las zonas que están ubicadas detrás del Cementerio Central y del Parque Harriague, donde se generan muchas complicaciones para los vecinos de esas zonas.

“Es un trabajo que hubiésemos querido iniciarlo antes pero se dieron las condiciones recién ahora. Es un plan extenso, ya que luego de realizar una limpieza profunda del arroyo Ceibal nos pasaremos al Sauzal que tiene las mismas dificultades, pero hay otros arroyos y pequeñas cañadas que están en la ciudad que también generan inconvenientes a los vecinos y que trabajaremos en ellas”, mencionó.

Pero destacó que a través de este trabajo que empezó hoy, “estaremos solucionando una situación que traía preocupaciones y angustias a mucha gente durante mucho tiempo”.