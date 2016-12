La Intendencia de Salto está procediendo desde la Clínica Municipal y los Servicios Médicos, a entregar “en forma gratuita” los carné de salud para aquellas personas que realizaron y aprobaron el curso de manipuladores de alimentos callejeros que fue realizado hace unos meses.

El director de Salud e Higiene de la comuna, Dr. Juan Pablo Cesio dijo que “con esto se está cumpliendo con lo prometido en su momento por el señor Intendente, en donde le vamos a dar a ellos no solo la formación, sino que le damos la posibilidad de tener gratuitamente el carné de salud, realizar esos exámenes, a fin de que nadie pueda decir después cuando se realicen los controles que se los está persiguiendo”.

Aseveró que, “como queda claro, no se le va a cobrar ningún impuesto a quienes están en la calle manipulando alimentos, pero sí se les va a exigir tener el curso, que fue dado en forma gratuita con una concurrencia muy importante de personas y, para que no digan que también se les exige pagar el carné de salud, se los está haciendo en forma gratuita”.

“En estos momentos -apuntó Cesio- de los que concurrieron a hacer el curso y lo aprobaron, se han realizado los exámenes a un poco más de la mitad de ellos, hay un porcentaje de ellos que ya tiene el carné de salud vigente y vamos a esperar unos días más a los que no concurrieron, ya se los ha convocado personalmente a cada uno de ellos, vía telefónica y mediante mensajes de texto para que concurran a la Clínica Municipal”.

Adelantó que el año que viene se va a retomar esta tarea y seguir insistiendo en la formación de la gente “a efectos de disminuir los riesgos en la manipulación de alimentos y disminuir los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos”.

COMIENZAN LAS FUMIGACIONES

En otro orden, el director de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, informó que “a partir de esta semana, la Intendencia ha resuelto comenzar con las fumigaciones en determinados lugares, con dos empresas del medio, con un tratamiento especial, porque además se va a realizar con máquinas a motor, con termonebulizadoras y además se realizará la colocación de larvicidas en algunos lugares donde se junta agua o hay colección de líquidos. Con estas empresas vamos a hacer la Costanera Norte, la Costanera Sur, el Parque Solari, el Parque Harriague y las tres principales plazas de la ciudad”.

Por otro lado, “se está preparando por parte del departamento de Servicios Públicos, una fumigación de las que habitualmente se hace, donde el año pasado se realizaron casi todos los barrios de la ciudad, y en algunos casos se realizó la tarea nuevamente”.

El jerarca expresó que “esto además coincide con la época del año en que comienzan a volar algunos de los mosquitos, pero que no va solo dirigido a la población de Aedes, sino se trata de realizar el control de otro tipo de mosquitos que son muchas veces los que molestan y que no permiten disfrutar de los espacios públicos en determinados horarios”.

Finalmente señaló que se va a estar comunicando cuando se hagan los tratamientos en los distintos espacios públicos, “lo que le pedimos a la población es que respeten ese horario y no estén allí en el momento de la fumigación, ya que pueden generarse algunos problemas de alergia al estar en contacto con los productos, sobre todo cuando se realiza la termonebulización”.