Tras años de espera

Cuando la actual administración de la Intendencia de Salto asumía el gobierno en 2015, una de las primeras reuniones que tuvieron los responsables del departamento de Turismo fue con los funcionarios de la Junta Departamental asociados en la Asociación de Funcionarios del Legislativo Comunal (AFULECOM), quienes solicitaron la posibilidad de disponer de una vivienda en las Termas del Arapey para poder vacacionar en el lugar. La idea es que esa casa tuviera uso turístico para los funcionaros afiliados a ese sindicato y sus familias.

En tal sentido, la directora de Turismo de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez dijo que es importante saber que se demoró todo este tiempo, porque desde la Intendencia se “pensó en la administración de las Termas del Arapey, y dijo que tras un proceso que se cumplió en el lugar, se dispondrá de una vivienda que no es ni un bungalow, ni un motel que será entregado para uso de los funcionarios de la Junta Departamental de Salto”.

Dijo que la casa no está en óptimas condiciones pero que los beneficiarios tomaron el compromiso de refaccionar la misma y que eso servirá de ejemplo para el resto de las organizaciones sindicales que pretendan tomar el mismo camino.

Y bregó porque la Junta Departamental apruebe el proyecto denominado Zona 6, que consiste en la puesta en marcha de un terreno importante en el predio termal de Arapey para que los sindicatos a través del PIT CNT construyan complejos habitacionales para el disfrute de sus afiliados y sus familias.

No obstante, el presidente de AFULECOM, Rúben Da Costa, agradeció a las autoridades de la Intendencia de Salto “por haber hecho realidad un pedido que ya tiene varios años” y dijo que ahora comienza una nueva etapa “donde los funcionarios de la Junta Departamental de Salto y también los secretarios de bancada podrán hacer uso de este bungalow al que vamos a refaccionar”.

Por su lado, Jorge Morales, agradeció a las autoridades, dijo que ahora comienza la etapa que ellos tantos pretendieron desde hace tiempo y además señaló que el proyecto va en consonancia con las políticas de “turismo social porque tener vacaciones un derecho y eso es lo que queremos para nuestros funcionarios, nuestras familias y para los secretarios de bancada, y dijo que administrarán ese bungalow de la mejor manera posible”.

SATISFECHO

No obstante, el secretario general de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia, manifestó que “estamos convencidos y felices de haber dado este paso porque es para un grupo de trabajadores que enaltece la función, pero sobre todo porque va de la mano con la corriente turística, porque ustedes van a ir con sus familias y van a generar un movimiento en Arapey que siempre es bienvenido”.

Finalmente el intendente de Salto, Andrés Lima, indicó que “más allá de estar contentos con esta situación, el ingrediente extra es ver las caras conocidas de una etapa de nuestra vida política como fue el paso por la Junta Departamental, de donde traigo muy buenos recuerdos y donde había menos problemas que acá en la Intendencia de Salto, de eso seguro”.

Lima dijo que cuando era edil hace muchos años, ya escuchaba la intención de los trabajadores de poder contar con un bungalow y que esto es fruto de la constancia y la lucha que dieron para poder lograrlo. Y reafirmó que “voy a firmar este decreto con muchas ganas porque esto es mérito exclusivo de ustedes, los funcionarios, que nunca bajaron los brazos y siempre estuvieron ahí y espero que los disfruten”.