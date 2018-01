Autoridades de la Intendencia de Salto decidieron otorgar una bonificación de carácter extraordinario a los cuidacoches de la ciudad. Alberto Clames, director interino de Tránsito, destacó que no se registraron problemas de entidad el pasado año, esto redundó en un beneficio a la ciudadanía, por lo que se entendió pertinente brindarles una bonificación extraordinaria con las tarjetas de media hora de tarifado. El beneficio es para todos los cuidacoches registrados, incluso aquellos que no operan dentro de la Zona Azul.

Cada cuidacoches recibió una libreta de veinticinco cupones a total beneficio de ellos. Si bien tienen un valor diferencial cuando compran en la Intendencia, en este caso se entregan las libretas para que todo lo recaudado vaya para ellos.

El licenciado Fabián Bochia, secretario general de la comuna, dijo que hay una iniciativa del intendente y del director de Hacienda, a la que suscribe, para entregar esta bonificación y libretas a los cuidacoches, porque son ellos la primera línea de defensa ante un problema. Destacó además, que muchas veces llegan antes que los inspectores, son los primeros en llamar a los servicios de emergencia, y cuando encuentran llaves o documentos perdidos, se preocupan en regresarlo a su propietario. “Queremos agradecer públicamente la tarea que hacen, que la sigan haciendo, y que desde esta administración van a seguir teniendo el apoyo que nosotros entendemos merecen”, dijo el jerarca y recalcó que el cuidacoches también es un eficaz colaborador para el turismo pues es la primera línea que atiende y recibe inquietudes.

El director de Hacienda y Administración, Gustavo Chiriff anunció que el próximo mes harán un ajuste en la tarifa de la Zona Azul, que no aumenta su precio desde 2016. “Entendemos que hubo una inflación que repercutió en los valores y es necesario hacer un ajuste inflacionario”. Este ajuste va a aumentar muy poco el valor de la tarjeta de Zona Azul pero va a aumentar las ganancias de los cuidacoches, señaló.