En la tarde del viernes se procedió a la entrega de diplomas a los jinetes que participaron de la primera “Marcha al Arerunguá”, en conmemoración al izado de banderas de la Liga Federal en 1815 por parte del Gral. José Gervasio Artigas.

El director de cultura, Mtro. Jorge de Souza, dijo a los presentes que “fue un desafío poder concretar esta marcha que conmemora y reivindica un acontecimiento histórico al que no se le dio el justo valor en la trascendencia histórica que tiene. El izado de banderas un 13 de enero de 1815 en el cuartel general de Arerunguá, en la actual zona de Paso Potrero y es el símbolo de ese proyecto federal de liga que aunaba esfuerzos con un compromiso político y social compartido con las provincias hermanas argentinas”.

De Souza agregó que “esa simbología, el izado de una bandera que implica la representación de ese proyecto político y social, no había sido valorado en su justa medida y por eso entendíamos propicia la ocasión para realizar en conjunto con distintas organizaciones a quienes agradecemos su colaboración, que son quienes disfrutan y cultivan manteniendo vigente de ese legado de la patria a caballo, con ese sacrificio y esa entrega. Agradecemos a Gustavo Cuadro que asumió ese gran desafío de encarar esta marcha que junto a ustedes, los jinetes, participaron de tres días bastante arduos. Sembramos una semilla muy valorada por la propia zona, vecinos de comunidades cercanas por donde la marcha pasó y han comprometido su apoyo para que esta marcha continúe. Desde ya extendemos la invitación para seguir rememorando la historia y comprometernos a seguir su vigencia. Generando en el interior de nuestro departamento la valoración de las riquezas y el valor histórico patrimonial que a través de esta marcha reivindicamos”.

Gustavo Cuadro, por su parte, mencionó solo palabras de agradecimiento, “reiteramos el agradecimiento por el apoyo recibido en la primera marcha y agradezco porque me ayudaron muchísimo en momentos en que necesitamos. Los espero para la próxima marcha y esperamos que sean muchos más jinetes y alguna dama que también se sume el año que viene”.