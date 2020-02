Jefe de Tránsito de la Intendencia conforme con operativos coordinados

con la Policía, las multas fueron a personas por no tener licencia ni carnet de salud

Sobre fines de enero y por varios días se pudo apreciar intensos operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, con presencia tanto de inspectores de la Intendencia como de efectivos de Policía. Esto instaló fuertemente el tema entre los ciudadanos, y en algunos casos la polémica, despertando comentarios y opiniones de toda índole que se hicieron sentir especialmente en redes sociales.

Sobre ello, EL PUEBLO dialogó con Alberto Clames, actual Jefe de Tránsito de la Intendencia de Salto, quien enfatizó en primer lugar que «la prioridad es siempre la prevención de la siniestralidad», y destacó que «la idea de todo trabajo que se hace es sacar un resultado estadístico, a modo de evaluar si la forma en que se está trabajando da un resultado positivo, en este caso en la seguridad vial».

-¿Cuándo se hicieron estos operativos?

Fueron operativos que se hicieron en coordinación con el Ministerio del Interior, participó incluso funcionarios de la Guardia Republicana, pero sobre todo de la Jefatura de Policía de Salto; comenzaron el 17 de enero y se extendieron hasta el 31 de ese mes.

-¿Puede compartir algunos números que arrojó ese trabajo, por ejemplo cuántas fiscalizaciones se hicieron, incautaciones…?

Concretamente en esos operativos del 17 al 31 de enero se fiscalizaron 1.041 vehículos aproximadamente. Entre ellos, 174 autos, 815 motos, 48 camionetas y 4 camiones. Se realizaron 106 incautaciones de motos y de unos 10 autos. Sin licencias de conducir y sin carnet de salud: 152 personas; licencias de conducir vencidas: 30; carnets de salud vencidos: 70; espirometrías positivas: 8. Pero además, es importante decir que se incautaron motocicletas con irregularidades tales como motores y chasis limados, probablemente hurtados, entonces es de relevancia también haberlas recuperado. También se fiscalizaron personas con antecedentes, que era uno de los fines del Ministerio del Interior. Se fiscalizaron unos 1.981 conductores, se les solicitó los documentos y Policía cotejó la parte de antecedentes, etc.

-Operativos un tanto criticados por la población… ¿verdad? ¿Por qué cree que hay esa resistencia, por llamarlo de algún modo?

Para sanear un poco el tema de las críticas, que obviamente siempre va a haber y no siempre van a ser constructivas, lo que saco a modo de evaluación dentro de todo eso negativo que se comenta en las redes sobre estos trabajos, es que en realidad un porcentaje altísimo de los comentarios que la gente hace participando en ese tipo de publicaciones son positivos. Tengo muchos ejemplos, de gente que comenta «si tenés los documentos al día no tenés por qué preocuparte», o «me pararon, me solicitaron los documentos y me dijeron que disculpe la molestia y continúe», y así sucesivamente. Y si los demás usuarios se preocupan y pagan para tener los documentos, todo el mundo tiene que hacerlo y no va a tener problema. Es un reclamo de la gente que tiene las cosas en condiciones y le molesta la cantidad que anda con irregularidades.

-Hay quienes hablan, quejándose, del valor de las multas… ¿Qué reflexión le merece?

Tiene que quedar bien claro que el decreto 6.650 se votó en el año 2013, en la administración anterior, no se votó en esta administración. El decreto habilita la incautación del vehículo y 35 unidades reajustables. Se entendió que por razones que la gente no corregía sus faltas, se aumentara en todo el país el costo de las sanciones en casos de menores de edad, personas alcoholizadas y personas que manejen teniendo documentos retenidos. Eso fue votado por la Junta Departamental de Salto prácticamente con su mayoría, se aprobó y se empezó a aplicar, repito, en la administración anterior.

-También se ha comentado mucho que se habría implementado ahora estos controles por la necesidad de la Intendencia de recaudar dinero…

No…El fin de estos trabajos está totalmente alejado de lo lucrativo. El fin no es la sanción económica sino corregir las faltas, por ende en un montón de estas sanciones se evaluó la voluntad de la persona de regularizar, y en ese caso directamente se le quitó la sanción, tanto en licencias de conducir como en carnets de salud vencidos. A personas que no portaban esto, se les dio la oportunidad de regularizar. Eso es muy alentador para nosotros, porque la idea es que la persona regularice, y si tiene voluntad, con más razón se buscan todos los elementos para facilitarle que entre en el sistema y tenga la documentación al día. Por otro lado, el fin primario es la prevención, con trabajos enfocados a la disminución de siniestralidad, y puedo decir claramente que hemos tenido con varios de estos trabajos, por ejemplo con la colocación de reductores de velocidad, un resultado no positivo sino excelente, en lugares que tenían un registro altísimo de siniestralidad con fallecidos, es alentador que no hemos tenido registros en esos lugares puntuales. Eso es lo que tiene que ver la gente y creo que mucha gente lo ve. Claro que críticas y gente desconforme sin razón siempre habrá.

-¿Les consta que a partir de estos operativos puntuales se mejoró la situación general en el tránsito?

Un dato que no es menor y es extraído directamente de la Clínica Municipal es que hasta el 17 de enero se estaba haciendo entre 40 y 50 carnets de salud por día, y a partir del 17 la Clínica Municipal está regularizando y haciendo carnets por primera vez, entre 120 y 130 por día. Esto es muy importante, porque el carnet de salud es lo que demuestra que la persona está en condiciones psicofísicas para conducir. Si pensamos que un 98% de los procedimientos de incautación fueron a personas que no tenían ni licencia ni carnet de salud, quiere decir que no tenían ni siquiera los conocimientos básicos de la normativa de tránsito, por ejemplo de las preferencias o de cómo actuar ante la cartelería.

J.P.