Recientemente se publicó en EL PUEBLO una resolución de la Intendencia de Salto donde se dio a conocer públicamente un llamado a los “propietarios, promitentes compradores, sucesores a título universal o singular, poseedores a cualquier título, y/o todos aquellos que se consideren con derechos” respecto a una serie de padrones que se detallan y que están comprendidos dentro de la cota que los considera inundables para regularizar su situación.

La idea de este proyecto que la comuna departamental mantiene a través de un convenio con el MVOTMA (Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), es “ir regularizando” la situación de quienes viven en zonas inundables “y cumplir con la ley 18.308”, que es el marco regulador general para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.

Según informó a EL PUEBLO, el Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, algunas personas piden autorización para construir en terrenos inundables que eran propiedad de sus padres por ejemplo, pero nosotros no queremos que esto continúe porque sino el problema de los inundados no se va a terminar nunca”, comentó.

En este sentido, informó que hay un proyecto de vivienda con el MVOTMA para quienes viven en zonas inundables pero éste se daría “en la medida que no se vuelva a construir en esa zona y que lo dejen para ser usados en espacios públicos y ese tipo de cosas”, agregó el jerarca sobre el tema.

DAR SOLUCIÓN A LOS INUNDADOS

De esta manera, ante las persistentes inundaciones que el departamento ha venido sufriendo a lo largo de toda su historia y acentuándose en los últimos años en mayor medida, afectando a un número importante de familias de nuestra ciudad, la lntendencia tomó como cometido tratar de evitar que se continúe con el perjuicio que el río ocasiona a las familias afectadas en cada inundación.

En este sentido, la lntendencia de Salto lleva adelante el proyecto «Un Salto al Desarrollo» en convenio con PMB del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tendiente a dar solución definitiva al problema de las inundaciones en nuestra ciudad.

Así, y a través de un relevamiento efectuado sobre cuáles son aquellos beneficiarios de dicho proyecto y cuales son los padrones que dichos beneficiarios se encuentran ocupando, se dio a conocer por la comuna una lista con una serie de padrones y se solicita que quienes tengan algún tipo de derechos sobre ellos concurran a las oficinas centrales de la Intendencia a ponerse en conocimiento del tema y regularizar su situación.

DEBEN PRESENTARSE EN LA OFICINA JURÍDICA DE LA INTENDENCIA

La resolución de la Intendencia de Salto establece que “todos los titulares registrales, propietarios, promitentes compradores, sucesores a título universal o singular, poseedores a cualquier título, y/o todos aquellos que se consideren con derechos respecto de dichos padrones deberán presentarse en la Oficina Jurídica de la lntendencia en el plazo de 10 días siguientes a la última publicación, acreditando fehacientemente los derechos invocados, a efectos de determinar los pasos a seguir respecto de los referidos padrones”.

El llamado realizado es para los padrones ubicados en la zona de Atahualpa y cel Cerp (Centro Regional de Profesores.

“QUE NO SE VUELVAN A OCUPAR”

“Cuando estuvo la Directora Nacional de Vivienda se manejó un número de viviendas para ir regularizando y así ir sacando por cotas a los propietarios de los terrenos inundables.

Somos concientes que tanto los ex intendentes (Eduardo) Malaquina, como (Ramón) Fonticiella y (Germán) Coutinho, trabajaron para ir sacando gente de las cotas más bajas pero la idea es que al darle una nueva opción de vivienda esos terrenos no se vuelvan a ocupar”, comentó Bochia.