Mientras habilitan parada de taxis de la terminal para todos estos vehículos

El Departamento de Tránsito recuerda que se encuentra vigente un decreto del año 97 por el cual se prohíbe en lugares públicos o privados, producir, causar o estimular ruidos molestos, innecesarios o excesivos, sea cual fuere su origen.

Esto implica que no está permitido los autos discotecas, ni el uso de altavoces y de otros aparatos sonoros que perturbe la tranquilidad y el normal descanso. El no cumplimiento de la normativa vigente, implicará aplicación de las sanciones previstas o el retiro de los centros termales.

Recuerda además el Departamento de Tránsito que el no cumplimiento implicará multas que van desde una Unidad Reajustable en la primera sanción hasta el retiro de las matrículas de los vehículos en caso de repetirse la infracción.

Parada de taxis de Salto Shopping liberada desde este viernes 7 hasta el domingo 16 de abril

La Intendencia de Salto informa que por resolución del Intendente, la parada de taxis ubicada en Salto Shopping será liberada desde este viernes 7 hasta el 16 del mes en curso.

La resolución firmada por el Dr. Andrés Lima como intendente y el Lic. Fabián Bochia en su condición de secretario general, establecen que desde el 7/4/2017 y hasta el 16/4/2017, se determina como libre y transitoria a la parada de taxímetros ubicada en la Terminal de Ómnibus Salto Shopping. La resolución comienza a regir a las 21 horas de este viernes y se extenderá hasta la hora 24 del domingo 16.

Por otro lado desde la dirección de tránsito se informa que la Zona Azul se mantendrá vigente hasta el miércoles 11 de abril inclusive quedando como zona liberada a partir del jueves 12 del corriente mes. Asimismo se recuerda que hasta el miércoles se respetará el decreto de carga y descarga en Calle Uruguay hasta la hora 9.

Llamado a postulantes para Reina de Turismo Daymán

La Intendencia de Salto abre el llamado para aspirantes a Reinas de Turismo de Termas del Daymán, a realizarse el próximo viernes 14 de abril en el parque termal.

Para la elección de la Reina podrán inscribirse jóvenes de toda la región, de 18 a 24 años. Podrán inscribirse, hasta el miércoles 12 de abril, en la Oficina de Turismo o a través del email turismo@ salto. gub.uy junto a los siguientes datos: nombre, apellido, edad, altura, medidas, teléfono, dirección y correo electrónico.

Llamado a postulantes para Reina de Turismo Termas del Arapey

La Intendencia de Salto abre el llamado para aspirantes a Reinas de Turismo de Termas del Arapey, a realizarse el próximo sábado 15 de abril en el parque termal. Para la elección de la Reina podrán inscribirse jóvenes de toda la región, de 18 a 24 años. Podrán inscribirse hasta el jueves 13 de abril, en la Oficina de Turismo o a través del email turismo@salto.gub.uy junto a los siguientes datos: nombre, apellido, edad, altura, medidas, teléfono, dirección y correo electrónico.