Una Semana de Turismo sin termas ni actividades en espacios públicos

El Intendente de Salto, Dr. Alejandro Noboa, confirmó que los centros termales de Arapey y Daymán están cerrados al público y que no se esperan visitantes para la Semana de Turismo. «Lamentablemente estamos en una situación de emergencia sanitaria. En estas circunstancias, viajar o pasear no puede estar en los planes de nadie. Tenemos que continuar en nuestras casas, cuidarnos ahora para poder volver a disfrutar», dijo Noboa, y recalcó el mensaje de que «esta Semana de Turismo, no vayas ni vengas».

En el mismo sentido, cabe señalar que el Ministerio del Interior anunció el comienzo de operativos de control vehicular y de personas en las rutas, a partir de este miércoles y hasta el domingo 12 de abril con el objetivo de desalentar los traslados que habitualmente implica la Semana de Turismo. Asimismo, la Intendencia de Salto comenzó a realizar operativos durante el pasado fin de semana para evitar la aglomeración de personas en espacios públicos como la Costanera, Parque del Lago, Daymán y Parque Solari.