Montevideo, 16 oct (EFE).- El intendente de Montevideo y precandidato presidencial de la coalición oficialista de izquierdas -el Frente Amplio (FA)-, Daniel Martínez, dijo hoy a Efe que si gana las elecciones de 2019 en Uruguay buscará fortalecer el Mercosur para que el bloque dé un “salto cualitativo”.

“Estoy convencido de que Uruguay tiene que abrirse al mundo pero, a su vez, juntando fuerzas dentro del Mercosur”, declaró en el marco de la Fiesta Nacional de España que se celebró en la residencia del embajador, Javier Sangro de Liniers.

En este sentido, Martínez destacó que no quiere un Mercosur que “cierre” a los países miembros -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- “del mundo”, sino un bloque que permita a los integrantes “competir con mejores condiciones en el mundo”.

“La idea que siempre tuvo el Mercosur, (es) ese salto cualitativo que tiene que dar, que lamentablemente no lo ha dado”, añadió Martínez.

Con respecto a su candidatura, que aún no se ha hecho oficial, señaló que él acepta que se maneje su nombre, pero que el Congreso, que celebrará el FA el 1 de diciembre de este año, será el responsable de determinar quienes serán los candidatos.

Por el momento, los precandidatos por el FA, además de Martínez, son el sindicalista uruguayo Óscar Andrade y el expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Mario Bergara, quien renunció a su cargo como titular de la institución la semana pasada para dedicarse a su campaña.

En junio del próximo año, los uruguayos votarán, en una única elección, por su favorito entre los precandidatos de todos los partidos.

Los que consigan más votos en comparación con los demás candidatos de su misma fuerza política serán quienes disputen la Presidencia del país en octubre de 2019.

El fin de semana, el senador uruguayo Luis Lacalle Pou, precandidato presidencial del Partido Nacional (PN, centroderecha), presentó las líneas de su programa de Gobierno, centrado, por el contrario, en fortalecer las alianzas comerciales fuera del Mercosur.

