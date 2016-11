Aún estaban sentados en el despacho del Intendente cuyas ventanas dan hacia la calle Uruguay a pocos metros de Juan Carlos Gómez, la reunión llevaba ya varios minutos y había que tomar una decisión.

El Intendente de Salto, Andrés Lima estaba sentado en su sillón detrás del escritorio con la agenda abierta y mirando al Director de Tránsito y Transporte de la comuna, Rafael Di Donato que estaba sentado frente a él, le dijo que no quería que se llevara adelante el sorteo de las chapas matrículas para taxis nuevos sin que estuvieran seguros que era la mejor decisión y que el llamado estaba en perfectas condiciones de ponerse en práctica, con el fin de no tener que enfrentar después una ola de reclamos por quienes puedan sentirse perjudicados.

Eran cerca de las ocho de la noche del lunes y ya se había hablado mucho del tema, fue entonces que el Intendente da la “sugerencia, la escuchamos, la entendimos y tomamos la decisión”, comentó a EL PUEBLO Di Donato.

“Es simple, el Intendente quiere que se escuche una vez más a la gente del taxi que tiene algo que decir, entonces como siempre las puertas de nuestras oficinas están abiertas y los vamos a escuchar, pero también vamos a revisar el llamado en sí mismo, para no tener margen de error y hacerlo bien”, comentó el jerarca.

Esa fue la explicación que dio ayer a este diario el director de Tránsito de la comuna sobre porqué no se llevó a cabo el sorteo de las diez nuevas chapas matrículas de taxis que la Intendencia de Salto iba a realizar, pese a las movilizaciones que han venido llevando a cabo los operadores del sector que exigen que eso perjudica aún más el “escaso” trabajo que “ya tienen”.

Aunque al ser consultado por nuestro medio al respecto, Rafael Di Donato también quiso aclarar que “esta decisión no tiene que ver con el recurso de amparo que presentaron los taxistas la semana pasada, porque al final el mismo no prosperó ante la Justicia, ya que fue rechazado por improcedente”, aclarando que el motivo de la suspensión del sorteo no obedecía a esta situación”.

POSPUSIERON

Según afirma Rafael Di Donato “después de una reunión que tuve con el Intendente el día lunes a la noche se tomó la decisión de posponer el sorteo, debido a que entendemos que sería positivo revisar las reivindicaciones que está llevando adelante la gente de los taxis”.

Y dijo que el Intendente Lima manejó en la reunión que mantuvieron que se “consideraran algunas cuestiones técnico jurídicas que entendimos que debían revisarse y que son del propio llamado para poder mejorarlo definitivamente”.

El jerarca sostuvo que dentro de unos días se volverá a realizar el llamado para sortear diez matrículas de taxis como estaba previsto y señaló que los interesados que están anotados para participar del asunto quedarán inscriptos, ya que “es un hecho que se volverá a hacer el sorteo, aunque antes vamos a cumplir con lo que estamos pensando”.

El funcionario afirmó a su vez que luego de comunicar la decisión públicamente “no hubo ningún reclamo de parte de los interesados en participar del llamado que estaban en el lugar por la decisión porque esto es así, no salió esta vez pero va a salir. Así como tampoco reclamó nadie de la parte de quienes habían reclamado antes por la decisión tomada de llevarlo adelante. Porque saben que esto es cuestión de días y se va a volver a hacer, hace muchos años que en Salto no se hace un llamado para entregar chapas de taxis, lo hizo el gobierno de Ramón Fonticiella y después no se hizo más”, dijo.

Aunque el Director de Tránsito enfatizó a este diario “solamente lo estamos posponiendo, pero en las próximas semanas y antes de que se llegue a fin de año al sorteo lo vamos a hacer”.