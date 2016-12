Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal

El Intendente Lima declaró que a partir del año que viene la Intendencia de Salto destinará recursos para la nueva edición de Huellas y Tradición. El jerarca destacó el mancomunado trabajo de organización que se llevó a cabo durante varias semanas desde el Municipio de Colonia Lavalleja, en su edición número quince. “Se trata de un evento que rescata nuestra tradición y que crece año a año.

Un evento que convoca sin dudas al ver tantos jinetes recorrer varias de las calles de Pueblo Migliaro; es un claro reflejo de la fuerza que va tomando este evento – que como decía – rescata la tradición y ello para nosotros es fundamental.

La tradición forma parte de la cultura de una región. A la cultura debemos defenderla; es una bandera que debemos llevar todos. Muchas veces el proceso de globalización lleva a prender el televisor; enciende la radio y lo que menos se escucha es a nuestros artistas, lo que menos se difunde es ese pasado que nos une y que nos enorgullece este tipo de eventos.

Este tipo de actividades tenemos que rescatarlas, más que nunca revalorizarlas. En el caso de la Intendencia de Salto el compromiso de seguir año a año es de seguir aportando. También es un evento de estudio; la escuela y liceo. Sin dudas en una localidad a 120 km de la capital departamental que tenga la posibilidad. Muchos jóvenes de la zona tienen la posbilidad de estudiar, de prepararse, capacitarse y de labrarse un futuro.

Por ello es importantísimo estacar el valor del evento. A partir del 2017 y más allá del apoyo que puntualmente se dio en este año 2016. A partir del año próximo este evento a esta fiesta que convoca a lo mejor de nuestra tradición, la Intendencia de Salto le va a volcar los recursos como nunca hizo antes porque también nosotros queremos sumarnos cada vez más a esta propuesta. Agradecemos a quienes formaron parte de la organización y queremos que sepan que tienen una mano tendida desde la Intendencia”.

DIRECTOR DE OBRAS ELBIO MACHADO

Por su parte el Director de Obras de la Intendencia Elbio Machado agradeció la invitación al evento y expresó :”Le tengo un cariño especial a Colonia Lavalleja porque viví acá dos años y compartí con la gente cuando iba al liceo de Rincón de Valentín.

Me siento orgulloso de la fiesta porque soy de Pepe Núñez; creo en el campo. Apostamos al campo. Sabemos y estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en el campo para mejorar nuestra vida. Quiero agradecerles y felicitarlos. Y que disfruten de esta fiesta”.

DIEGO HENDERSON: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COLONIA LAVALLEJA

“Es impresionante ver la cantidad de caballos que hay aquí. Es un orgullo para Pueblo Lavalleja, un orgullo para la zona. El año pasado reflotamos esta fiesta junto con la gente del liceo, de la Escuela No.18 y fue un desafío el año pasado reflotarla.

Hicimos parte de la comisión del liceo y de la escuela. Por supuesto también el municipio apoyando y colaborando con mano de obra. Es un orgullo ver esa cantidad de gente y de jinetes. Tuvimos bastante tiempo en este predio; mejorándolo. También hay que felicitar a la gente de la comisión porque se va a dejar un predio que va a perdurar para los próximos años. Ello es muy importante mejorarlo y seguir mejorando. También agradecer a Nelson García dueño del predio. En esta oportunidad seguramente el año que viene un desafío más para superar. Creo que el Municipio apostará a las mejoras que deseen las comisiones. Queremos agradecer al Intendente y a la Intendencia que ha aportado algunos grupos musicales. Felicitar también a los 14 funcionarios que trabajaron en el predio pese a las lluvias. El viernes tuvimos desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche para mejorar el alumbrado. Agradecemos a la comisión del liceo, de escuela y a disfrutar de esta jornada que se inicia en este momento”.

REFLEXIONES DE HEBER SENA

“Es lindo cuando se compromete la gente que está detrás de un escritorio, que está en la ciudad pensando con ciento cincuenta mil problemas que hay que solucionar. Pero igualmente es necesario que se acuerden que estos festivales tienen que salir adelante.

Decimos nosotros que el hombre no vive solamente de su trabajo, también tiene que contar con un momento de ocio. Antiguamente cuando no existía el celular ni las redes de comunicaciones eran estos eventos donde nosotros conseguíamos el personal que faltaba: El alambrador, el esquilador, el peón de campo. Para ello servían estos eventos sociales. Se pregonaba que la gente no se tiene que ir… no tiene que emigrar. No tienen por qué engrosar los cinturones de las grandes ciudades.

Por ese motivo somos impulsores de este tipo de festivales. Es necesario seguir adelante porque la gente debe disfrutar de un tiempo de distracción y olvidarse de todos esos problemas que nos agobian a cada uno de nosotros, que al llegar a fin de mes, tenemos que cumplir con las cuentas, Hoy es una jornada de disfrute”.

Nos quedó pendiente el diálogo con la Flor del Pago y las premiaciones en el ruedo y en el escenario. La parte artística fue dirigida por el maestro de ceremonias Ramón Alberto Leivas Bueno.