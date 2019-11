El doctor Andrés Lima fue crítico con la gestión del jefe de Policía de Salto, Oldemar Avero, en el entendido que no se ve presencia de efectivos en las calles mientras la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los salteños y “fue el talón de Aquiles de la campaña a octubre”. Para el intendente de Salto, en la medida que el Frente Amplio logre comunicar qué va a hacer en el tema seguridad para los próximos cinco años, a partir ahí podrá pensar seriamente en ganar la segunda vuelta. Recordó, además, que Daniel Martínez y sus asesores se refirieron en algún momento de la campaña a las 12 medidas a ser aplicadas en materia de seguridad, pero “entendemos que esta campaña tenemos que salir fuerte y decir en esto nos equivocamos y esto es lo que tenemos pensado para los próximos cinco años hacer en el Uruguay en materia de seguridad”.

Respecto a la situación de Salto, para Lima falta gestión porque en Salto hay sesenta efectivos de la Guardia Republicana pero no se los ve y hay un helicóptero que no sobrevuela la ciudad. El jerarca entiende que se está desaprovechando lo que hoy Salto tiene: se consiguió la Republicana, el helicóptero, el GRT, Salto Grande aportó el predio para la Sede Regional pero los resultados siguen siendo insatisfactorios. “Yo los quiero ver en la calle, los quiero ver recorriendo la ciudad”, enfatizó.

Al jefe del Ejecutivo departamental le preocupa las situaciones de violencia doméstica, especialmente por la cantidad de efectivos que están destinados a la custodia de las víctimas, son cerca de sesenta funcionarios en Salto que están destinados a esta función y es necesario encontrar alternativas a través de las tobilleras electrónicas o implementar mecanismos nuevos, tomando como ejemplo las experiencias de otros países.

El pasado 28 de octubre un 47% de los uruguayos votó a favor de la Reforma Constitucional, lo que constituye un mensaje claro. “Hace cinco años fue por la baja de la edad de imputabilidad, van dos elecciones… ¿vamos a seguir avanzando sin mirar esos mensajes que nos está dando la población? El Frente Amplio lo tiene que analizar, reflexionó Andrés Lima.