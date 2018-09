En la jornada de este miércoles, el intendente de Salto, Dr. Andrés Lima hizo entrega de un reconocimiento al remero Gonzalo Ugolini por su trayectoria y méritos deportivos alcanzados a lo largo de su carrera. El jerarca dijo que el pueblo de Salto le debía un reconocimiento porque supo representar al país y el departamento en el exterior, obteniendo 22 medallas en los distintos mundiales en los que participó y varios primeros premios en los sudamericanos de canotaje.

Andrés Lima destacó el convenio que firmó la Intendencia con Salto Rowing Club y el Club Remeros Salto, que apunta a la difusión del remo y canotaje para que sea accesible a jóvenes de los barrios que, de no ser por el convenio, no tendrían posibilidades de practicar el deporte. Ugolini dijo sentirse halagado por el homenaje porque “no es común que nos reconozcan en deportes que no tienen tanta difusión… Es un orgullo recibirlo y una motivación para seguir entrenando y mejorar”. Para el deportista, la prioridad es darle mayor difusión al canotaje en la ciudad y hacerlo accesible a personas que antes no podían practicarlo, buscando formar deportistas que compitan representando a Salto a nivel nacional e internacional. También está en marcha un proyecto inclusivo que busca que personas en situación de discapacidad puedan iniciarse en el canotaje.