Nos encontramos en un escenario crítico para nuestro departamento, nuestro país y el mundo, en el que el gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria el pasado viernes y, desde este martes, el cierre total de fronteras con Argentina. Desde esta Intendencia estamos tomado las medidas que están a nuestro alcance, en consonancia con las directivas del Ministerio de Salud Pública, y nuestro llamado es a cumplir con las pautas fijadas por ese Ministerio», enfatizó el Intendente de Salto, Alejandro Noboa.

Uno de los sectores de la Intendencia que se ha visto afectado es el de Ómnibus, y que en la jornada de este martes volvió a funcionar luego de una evaluación de la situación y de instancias de intercambio y negociación entre la Administración y los trabajadores. El acuerdo alcanzado se basa en la aplicación de un paquete de medidas, junto a un monitoreo permanente de la situación. Por este motivo, el Intendente Noboa exhortó a la ciudadanía a hacer uso racional del servicio de ómnibus, utilizándolo únicamente en casos de real necesidad y con el importe exacto en efectivo del valor del boleto.

PAQUETE DE MEDIDAS PARA LOS ÓMNIBUS

– Las unidades circularán con las ventanillas abiertas.

– No se trasladarán pasajeros de pie para reducir el número de pasajeros.

– Queda suspendido hasta nuevo aviso el uso de abonos escolares y liceales, pases libres y pasajes gratis con exhibición de cédula de identidad.

– Los conductores-cobradores tendrán a su disposición alcohol en gel, debiendo higienizarse las manos por lo menos dos veces por hora.

– En caso de que pretendan utilizar el servicio personas que presenten alguno de los síntomas correspondientes al coronavirus (tos, estornudos, fiebre), se les invitará a descender de la unidad, dando aviso al número que corresponda: 091519997 (C.A.M. Adultos) o al 47320309 (Dirección General de Salud del MSP).

– Se realizará la limpieza exhaustiva de las unidades con agua y detergente y desinfección con solución de hipoclorito de sodio o amonio cuaternario, un producto altamente desinfectante.

MEDIDAS GENERALES CONTRA EL CORONAVIRUS

Estas medidas se suman a las promovidas por el gobierno nacional tendientes a frenar la circulación del virus. Reducir el contacto social, evitar salidas, actividades y reuniones fuera de las obligatorias y estrictamente necesarias. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón; al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable y luego desechar el pañuelo en un recipiente adecuado y lavarse las manos; evitar el contacto con personas que presenten infecciones respiratorias.

Ante la presencia de los síntomas fiebre, tos, secreciones nasales, dolor de garganta o dificultad para respirar, el Ministerio de Salud Pública establece las siguientes medidas a tomar: no automedicarse, quedarse en casa, no acudir a la emergencia sino consultar médico a domicilio.

El Ministerio de Salud Pública habilitó un teléfono para todas aquellas consultas referidas específicamente al COVID19 o coronavirus: 0800 1919.