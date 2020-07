Con Fernando Hansen – Médico, papá de Pilar

Al comenzar nuestro diálogo con el Dr. Fernando Hansen para el Día del Padre y desear conocer sobre sus orígenes, «soy orgullosamente salteño», nos respondió.

No podíamos dejar de compartir su historia de vida hoy, ya que se encuentra felizmente casado con Natalie, Médica Pediatra y juntos, tienen una hija llamada Pilar de 6 años.

Fernando vivió su infancia en Barrio Ceibal, de donde guarda los mejores recuerdos y al llegar a su mayoría de edad, decide irse a estudiar Medicina a la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, donde se graduó de Médico en Medicina General.

Sus primeras guardias en el año 2012, las llevó adelante en Emergencias EMI, donde aún continúa brindando sus servicios.

Entre sus aspiraciones, se encuentra el continuar una carrera hacia una especialidad, que sin dudas, lo hará mejorar profesionalmente.

Agradeciéndole la oportunidad de permitirnos compartir con ustedes, la historia de un joven papá, como la del profesional, así comenzamos dialogando:

¿Cuánto hace que está relacionado laboralmente a la salud?

Ligado a la salud, estoy desde finales del 2011, cuando revalidé mi título en Uruguay, hasta la fecha.

¿Por qué ser Médico?

Siempre fuí un amante de la biología, el funcionamiento de los seres vivos, y creo que desde niño tenía claro que la medicina, era a lo que me quería dedicar.

¿Cómo ingresa a trabajar en EMI?

Comencé mis primeras guardias en EMI en el año 2012, y como todo al principio, tratando de observar a los médicos más experimentados, así me fuí ganando mi lugar.

¿Cómo está compuesta su familia?

Vengo de una familia numerosa, somos cinco hermanos.

Actualmente, estoy en pareja desde hace 15 años.

Mi esposa Natalie es Pediatra, también salteña y tenemos una hija llamada Pilar, de 6 años.

¿Qué ha significado para usted el hecho de ser padre?

Un cambio total en mi vida.

Creo que las prioridades personales pasan a un segundo plano y todo gira en torno a Pilar.

Definitivamente, fue lo mejor que me pasó en la vida.

¿Cómo es la relación padre-hija?

Muy normal, tenemos nuestros momentos.

A pesar de su edad, es una niña muy demandante, en el buen sentido, con un carácter fuerte.

Las nuevas generaciones son así (sonríe).

¿Cómo vive usted su infancia?

Tanto la mamá como yo tratamos de estar presentes en cada hecho o acontecimiento importante para ella, a pesar de que nuestra profesión muchas veces atenta contra esto. Todos fuimos niños, y creo que no hay mejor sensación para un niño que sentirse apoyado y acompañado por sus padres.

¿Es muy rezongón, o tiene paciencia?

¡Un poco de las dos cosas!! (Sonríe) pero por lo general soy un papá bastante rezongón.

¿Cuáles son las actividades que llevan adelante juntos?

A la mañana la llevamos al colegio, cosa que Pilar disfruta mucho ya que tiene un aprecio especial por sus amigos.

También me gusta respetar la tradición de sentarse a la mesa todos juntos, a almorzar y merendar.

Pasamos mucho tiempo juntos.

¿Con que disfrutan?

Pilar es una niña llena de energía, le encanta andar en patines y en bicicleta, dibujar y pintarse.

También le gusta mucho los juegos de mesa, así que juega bastante con nosotros.

¿Qué planes hay para llevar a cabo juntos?

A los tres nos gusta mucho viajar, conocer lugares nuevos, esos momentos los disfrutamos mucho como familia. Siempre hay planes de una escapada o un viajecito, pero en estos momentos lamentablemente no se puede, por situación de la pandemia.

¿Cómo es el recuerdo que guarda de su padre en su infancia, siendo padre hoy?

Cuando pienso en mi papá veo la imagen de una persona que siempre intentó inculcarnos los mejores valores para la vida: el respeto, la dignidad, la humildad y el valor del trabajo.

Hoy en día trato de ser esa figura de inspiración para mi hija, como es mi papá para mí.

¿Un mensaje o saludo a los padres?

Simplemente desearles un feliz día a todos los papás, que disfruten de esta hermosa etapa, ¡porque no hay mejor tarea que ser papá!